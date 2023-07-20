Флоты России и КНР начали совместные военные учения в Японском море

В акватории Японского моря сегодня стартовали российско-китайские военно-морские учения «Север/Взаимодействие-2023», которые продлятся до 23 июля. Об этом сообщают официальные порталы российского оборонного ведомства.

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«Основной целью учения является укрепление военно-морского сотрудничества между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, поддержание стабильности и мира в Азиатско-Тизоокеанском регионе», – говорится в сообщении МО РФ.

Совместной военно-морской группировке предстоит отработать противолодочные задачи и морской бой, морское и воздушное конвоирование судов, охрану и оборону отрядов кораблей при стоянке на незащищенном рейде, обеспечение безопасности коммуникаций в акватории и воздушном пространстве Японского моря, выполнить совместные артиллерийские стрельбы, сообщает российское военное ведомство.

Также указывается, что российскую сторону представляют большие противолодочные корабли Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев», корветы «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Гремящий», суда обеспечения. Руководство российской группировкой осуществляет командующий Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Валерий Казаков.

ВМС Народно-освободительной армии Китая представлены эскадренными миноносцами «Цицикар» и «Гуйян», сторожевыми кораблями «Цзаочжуан» и «Жичжао», а также кораблем комплексного снабжения «Тайху». Командующий китайскими судами – заместитель командующего флотом Северного моря, контр-адмирал Цю Ваньшень.

Кроме того сообщается, что к учениям с обеих сторон привлечены более 30 летательных аппаратов морской авиации: противолодочные самолеты и вертолеты, истребители-перехватчики.

Напомним, в феврале текущего года в акватории Индийского океана состоялись совместные военно-морские учения стран БРИКС, в которых приняли участие военнослужащие России, Китая и ЮАР.

