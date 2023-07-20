ФосАгро представила ключевые для отрасли проекты в ходе демодня ИЦК «Химия»

На производственном комплексе химического гиганта в Череповце участники индустриального центра компетенций (ИЦК) «Химия» рассказали о реализации особо значимых проектов, применяемых технологиях, продемонстрировали готовые решения и обсудили ключевые потребности отрасли. Мероприятие прошло при поддержке АНО «Цифровая экономика».

Всего в ИЦК «Химия» входят более 20 компаний, сегодня он отвечает за разработку и внедрение 9 особо значимых проектов отраслевых цифровых продуктов и решений и является одним из лидеров импортозамещения России. Якорным заказчиком по двум из девяти ключевых проектов, выступает ФосАгро. Речь идет о поиске решений по созданию ключевых систем для всей отрасли. Например, - автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) для сложных химических производств и автоматизированной системы управления производством (АСУП) для химических холдингов.

«Ни одно химическое производство не обходится без автоматизации. Для холдинговых компаний критически важно обеспечить сквозной сбор данных от датчика до показателей поддержки принятия решений. Это невозможно без высокопроизводительных современных информационных систем. Уход производителей из недружественных стран поставил перед отраслью новые вызовы – поиск отечественных решений, обеспечивающих устойчивое развитие компаний и их информационную безопасность. Работа ведется с лета 2022 года. Наша миссия заключается в создании именно отраслевых решений. Они будут востребованы не только в рамках одной или нескольких компаний, но в целом в отрасли или даже в нескольких отраслях - например, непрерывные циклы производств и нефтехимии и металлургии», - прокомментировал начальник управления информационной безопасности АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») Сергей Черкасов.

Серьезные вызовы современности становятся драйверами для развития, как российских цифровых продуктов, так и для тех отраслей экономики, где они применяются. Эту мысль в своем выступлении развил Сергей Диденко, директор по ИТ компании «ФосАгро»:

«Довольно продолжительное время было принято говорить, что инновации и технологические новинки становятся залогом движения вперед, драйвером развития экономики. Появились мобильные устройства – и поменялся мир вокруг, изменились коммуникации, появились новые решения.

Но на самом деле, как показало время, драйвером развития становятся «черные лебеди». Посмотрите, как сильно ковидные ограничения отразились во всех сферах жизни, в сфере ИТ, в сфере управления компаниями. Ковид поменял отношение и к принципам организации работы, и к принципам коммуникации.

Сегодня - очередной «черный лебедь», очередной вызов. И он привел к тому, что наши отечественные производители получили новый вектор и импульс развития. Видно, что и компании-заказчики и компании-партнеры из ИТ-сферы плотно вошли в процессы импортозамещения. И здесь институт ИЦК – предложенный правительством инструмент совместного взаимодействия и работы – показал свою эффективность. Мы сделаем все, чтобы работа была максимально продуктивной и результативной. «Черные лебеди» перекрашиваются в белый цвет благодаря людям, которые собрались в этом зале».

Первый для ИЦК «Химия» демо-день показал, что направление и формы работы выбраны правильные. Масштабы проектов, реализуемых химическими компаниями, говорят о том, что разрабатываемые решения достаточно универсальны и могут применяться не только на предприятиях химпрома, но и в смежных отраслях.

«Участники ИЦК демонстрируют высокий уровень кооперации и экспертности при подготовке особо значимых проектов. Работа в рамках ИЦК «Химия» уже дает свои результаты – это не только количественные показатели в форме особо значимых проектов, но и качественно новый уровень цифровизации всей отрасли», - отметил директор департамента цифровых технологий Минпромторга Владимир Дождев.

Напомним, что в июле 2022 года в России было сформировано более 30 индустриальных центров компетенций по замещению зарубежных отраслевых цифровых продуктов и решений. Основная задача центров – обеспечить переход на отечественные технические решения в ключевых отраслях экономики. Индустриальные центры компетенций построены по принципу консорциумов и объединяют разработчиков, производителей и заказчиков цифровых продуктов.