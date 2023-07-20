«Газпром нефть» впервые в России заправила судно биотопливом на фритюрном масле

Бункерная компания «Газпром нефти» — «Газпромнефть Марин Бункер» — впервые в России заправила морской транспорт судовым топливом на биокомпонентной основе. Партнерами нефтекомпании в проекте по производству судового биотоплива являются сеть предприятий быстрого обслуживания «Вкусно — и точка» и компания «Эковей». Тестовая бункеровка была произведена в порту Санкт-Петербурга.

Топливо произведено с использованием фритюрного масла — производственных отходов популярной сети быстрого питания. Но в основе его все же низкосернистое судовое топливо «Газпром нефти». Вторсырье из ресторанов «Вкусно — и точка» было предварительно обработано на предприятии «Эковей» по собственной технологии, которая включает многостадийное отстаивание, фильтрацию и термообработку.

Как отмечают в «Газпром нефти», новое топливо соответствует техническому регламенту и может использоваться на большинстве морских и речных судов. При этом в компании заявляют, что ее дочка — лидер экологичной бункеровки в России: первой в стране вывела на рынок топливо с содержанием серы ниже 0,1%, предназначенное для особых зон судоходства, а в прошлом году начала заправку морского транспорта экологичным сжиженным природным газом.

«Мы рассматриваем дальнейшее расширение продуктового портфеля, в том числе за счет биотоплива. Проведенная тестовая заправка в Санкт-Петербурге показала, что новое зеленое топливо по своим техническим характеристикам полностью соответствует традиционным нефтепродуктам, при этом его использование значительно снижает углеродный след», — приводятся в сообщении слова гендиректора «Газпромнефть Марин Бункер» Антона Соболева.

По данным компании «Вкусно — и точка», ежегодно она отправляет на переработку более 5,5 тыс. отработанного фритюрного масла. Теперь часть его будет использоваться как компонент для судового топлива.

