Идея создания в стране обувных кластеров немало удивила российских обувщиков

По сообщениям СМИ, некие участники рынка приступили к разработке концепции организации обувных кластеров в Дагестане, Ростове-на-Дону и Подмосковье, а Минпромторг пообещал его участникам поддержку и налоговые льготы.

«Почему производителей из Дагестана и Ростова нужно поддерживать, а из Москвы и Владимира — нет? — удивляется замыслу генеральный директор компании Ralf Ringer Андрей Бережной. — В этих регионах и так есть большое количество обувных производителей, эти кластеры там давно существуют и работают».

«Предприниматели там десятки лет выживали без помощи от государства, — соглашается Андрей Павлов, президент крупнейшей обувной компании Zenden. — Чтобы реанимировать отрасль, необходимо начинать не с кластеров, а просто дать льготные условия производству в любой точке страны».

Уже не первый год предприятия легпрома пробивают в Минпромторге различные меры поддержки отрасли. Но пока безуспешно. Андрей Павлов называет четыре основные льготы для бизнеса, которые существенным образом повлияли бы на динамику обувного производства: снижение социальных налогов до 6-10%, чтобы выиграть конкурентную борьбу за трудовые ресурсы у сферы услуг и сферы самозанятых; снижение НДС до 10-12% для защиты производителя; повышение таможенных пошлин, которые сегодня минимальны; борьба с контрафактом и контрабандой, которые в условиях параллельного импорта только выросли.

«Главная проблема обувного бизнеса — это низкая маржа. Даже небольшой ее рост дает толчок к развитию бизнеса. Например, после ухода иностранных компаний российские обувщики смогли немного нарастить маржу, и это сразу дало импульс всему рынку: не только мы выросли, но и производство шнурков, ниток, других комплектующих, которые мы теперь закупаем только в России», — говорит Андрей Бережной.