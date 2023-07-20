Июньская инфляция в еврозоне превысила прогнозы экспертов

Базовая инфляция в еврозоне в июне повысилась, по данным Eurostat, до 5,5% в годовом выражении и превысила ожидания специалистов, прогнозировавших 5,4%. В мае, напомним, этот показатель, не учитывающий наиболее волатильные цены – на электроэнергию и продукты, составил 5,3%. Несмотря на незначительное превышение прогноза в июне и то, что сейчас инфляция в зоне единой европейской валюты вдвое ниже октябрьской (10,6%) и минимальная за последние полтора года, Кристин Лагард, возглавляющая главный европейский банк – ЕЦБ, наверняка повысит учетную ставку на очередные четверть процента на июльском заседании, которое состоится 26-27 июля. Она считает, что инфляция остается «слишком долго слишком высокой», чтобы расслабляться.
У европейских финансовых «ястребов» появились основания войти с растущей ставкой в осень. Однако сами банкиры призывают не торопить события. Так, глава Национального банка Нидерландов (Центробанка) Клаас Нот подчеркнул, что базовая инфляция вышла «на плато», а вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос оптимистично заявил, что инфляция, похоже, достигла пика.
«Мы считаем, что базовая инфляция, которая упорно отказывается снижаться, будет этим летом в центре обсуждений ЕЦБ и заставит его поднимать ставку до сентября,- считает экономист Маэва Кузин, специалист по еврозоне.- Незначительное ее увеличение до 5,5% в июне подтверждает наши предположения и свидетельствует о напряженной обстановке».
Напомним, ЕЦБ после июля 2022 года поднимал учетную ставку 8 раз и повысил ее в общей сложности на 400 базисных пунктов.
Экономическая обстановка в зоне евро, состоящей из 20 стран континента, остается напряженной. Зону тащит вслед за собой в рецессию ее главная экономика – Германия, от которой в немалой степени зависят экономические показатели не только еврозоны, но и всей Европы. Очень уязвимая перед ценами на энергоносители немецкая экономика не смогла противостоять инфляции уже в последнем квартале прошлого года. Ожидалось, что она выйдет из нее во втором квартале этого года и прибавит в апреле-июне 0,1%, но, похоже, ожидания не оправдались. По мнению большинства экономистов, ничего не изменится и в оставшиеся 6 месяцев – этот год экономика Германии закончит в красной зоне и уступит по многим показателям остальным членам Евросоюза.