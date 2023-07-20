Интеграция РОСЧАТ и VideoMost — подготовка к уходу иностранных мессенджеров

Российские компании «Информтехника и Связь» и VideoMost представили обновленную версию мессенджера РОСЧАТ 4.2, включающую в себя сервер для видеоконференций VideoMost 9.0. Интеграция двух систем реализована на уровне SDK (инструменты в одном пакете) и позволяет пользователям проводить видеовстречи прямо из интерфейса месседжера, не переключаясь на другую платформу. Это пример унифицированных коммуникаций без дополнительных настроек, шлюзов, плагинов.

«Это решение способно ответить на все запросы заказчиков, в условиях, когда в России по тем или иным причинам снижается активность иностранных мессенджеров, вплоть до прекращения работы. Перенос корпоративных коммуникаций в РОСЧАТ из MS Teams, Skype, WhatsApp, Telegram и др. позволит заказчикам устранить риски, связанные с несанкционированным доступом к информации в иностранных облаках и односторонним отказом от обслуживания мессенджеров зарубежными провайдерами», — сообщили в компании VideoMost.

РОСЧАТ — это защищенный российский мессенджер, который, помимо общения в чатах и видеоконференцсвязи, поддерживает интеграцию с корпоративной АТС и позволяет совершать звонки с рабочего телефона, компьютера или смартфона на корпоративные и внешние номера, обеспечивая полноценные унифицированные коммуникации для заказчиков. Звонки по РОСЧАТУ не требуют тарифицируемого голосового трафика, что позволят сокращать расходы на связь.

Российские коммуникационные программные продукты SPIRIT (VideoMost) используются операторами связи, производителями оборудования, разработчиками программного обеспечения и обслуживает свыше 1 миллиарда пользователей более чем в 100 странах мира. Прямые клиенты SPIRIT являются производителями более 60% смартфонов в мире.

Компания «Информтехника и Связь» — ведущий российский разработчик и производитель современных средств связи. В числе клиентов — космодром Плесецк, Балтийская трубопроводная система, Балаковская АЭС, РЖД.