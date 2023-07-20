Глобальную экономику может накрыть шторм корпоративных долгов

Если не считать первых дней коронавирусной пандемии, которая по многим показателям является рекордной, то по количеству банкротств компаний 2023 год пока уступает, пишет Bloomberg, только 2008 году. Сейчас проблемные корпоративные долги превышают полтриллиона долларов. Эта громадная сумма дамокловым мечом нависла над частным бизнесом и глобальной экономикой, и этот меч, похоже, начал опускаться.
Корпоративные долги, конечно, были всегда, но в последние годы они достигли астрономических размеров благодаря низкой стоимости кредитов. В 2021 году, к примеру, в США объем высокодоходных облигаций и кредитов, которыми особенно злоупотребляли компании не с самыми высокими кредитными рейтингами и которые сами по себе предполагают значительно более высокие риски, более чем удвоился по сравнению с 2008 годом и достиг 3 трлн долларов. Конец этой кредитно-долговой вакханалии положил главный американский банк – ФРС, начавший продолжающийся уже больше года период крупнейшего за несколько десятилетий поднятия учетной ставки.
За те же 13 лет резко выросли долги китайских компаний, не относящихся к финансовому сектору, а в Европе только в 2021 году объем продаж мусорных облигаций вырос более чем на 40%. Причем, львиную долю этих долгов необходимо вернуть в течение нескольких ближайших лет. Ожидается, что суммарный объем корпоративных долгов может скоро вырасти до 785 млрд долларов.
Только в Америке объем проблемных облигаций и долгов после 2021 года уже вырос на 360%. Если этот рост продолжится, то впервые после Великой депрессии может возникнуть опасность полномасштабной эпидемии дефолтов.
Эпидемия, похоже, уже начинается. В США в этом году зафиксировано более 120 дефолтов крупных компаний. И это при том, что сейчас из почти 600-миллиардных корпоративных долгов дефолты произошли менее чем по 15%. То есть ягодки, судя по всему, впереди. Это также значит, что частный бизнес может оказаться не в состоянии оплатить долги более чем на полтриллиона долларов. Естественно, это не может пройти бесследно для глобальной экономики.
По данным Moody’s Investors Service, уровень дефолтов в следующем году достигнет 5,1%. Напомним, с июня 2022 по июнь 2023 года он составлял 3,8%. Прияем, по самому пессимистическому сценарию он может превысить 13,7%, уровень дефолтов во время финансового кризиса 2008-2009 годов.
Хуже всего с корпоративными долгами ситуация сложилась на рынке недвижимости. На него приходится более четверти всех долгов – около 168 млрд долларов. К сожалению, никакого света в темном тоннеле не видно. Напротив, тучи все больше сгущаются. Согласно результатам исследования агентства недвижимости Knight Frank, половина компаний, участвовавших в их исследовании, планирует в ближайшее время сократить офисные площади.
Если в структуре корпоративных долгов «лидером» является рынок недвижимости, то на рынке недвижимости лидером по проблемным долгам является Китай. Продолжительный кризис строительного сектора, на который приходится четверть ВВП Китая, очень сильно тормозит вторую экономику планеты и не дает ей полностью восстановиться после коронавирусной пандемии.