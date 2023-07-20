Глобальную экономику может накрыть шторм корпоративных долгов

Если не считать первых дней коронавирусной пандемии, которая по многим показателям является рекордной, то по количеству банкротств компаний 2023 год пока уступает, пишет Bloomberg, только 2008 году. Сейчас проблемные корпоративные долги превышают полтриллиона долларов. Эта громадная сумма дамокловым мечом нависла над частным бизнесом и глобальной экономикой, и этот меч, похоже, начал опускаться.

Корпоративные долги, конечно, были всегда, но в последние годы они достигли астрономических размеров благодаря низкой стоимости кредитов. В 2021 году, к примеру, в США объем высокодоходных облигаций и кредитов, которыми особенно злоупотребляли компании не с самыми высокими кредитными рейтингами и которые сами по себе предполагают значительно более высокие риски, более чем удвоился по сравнению с 2008 годом и достиг 3 трлн долларов. Конец этой кредитно-долговой вакханалии положил главный американский банк – ФРС, начавший продолжающийся уже больше года период крупнейшего за несколько десятилетий поднятия учетной ставки.