Минобороны сообщило оперативные данные о ходе СВО на Украине

На брифинге Минобороны РФ 20 июля официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил оперативные данные о ходе специальной военной операции (СВО) на Украине.

Согласно его информации, минувшей ночью ВС РФ продолжили нанесение ударов возмездия высокоточным оружием морского и воздушного базирования по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах Одессы и Ильичёвска Одесской области. Кроме того, в районе города Николаев уничтожены объекты топливной инфраструктуры и склады боеприпасов ВСУ. Цель удара была достигнута, все назначенные объекты поражены.

На Донецком направлении в результате слаженных и активных действий подразделений «Южной» группировки ВС РФ, ударов авиации и огня артиллерии успешно отражены 16 атак ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка, Первомайское, Веселое, Красногоровка, Марьинка и севернее Клещеевки (ДНР).

Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Часов Яр и Дылеевка (ДНР). В ходе боев российские силы уничтожили более 210 боевиков, 3 автомобиля, 2 самоходные артиллерийские установки («Акация», «Гвоздика»), 2 гаубицы Д-30, 2 орудия (Д-20, «Мста-Б»), боевая бронированная машин и артиллерийская система М777 производства США. В районах населённых пунктов Серебрянка и Авдеевка (ДНР) уничтожены 2 склада боеприпасов 81-й аэромобильной и 110-й механизированной бригад ВСУ.

На Южно-Донецком направлении слаженными действиями группировки «Восток» ВС РФ были отражены 2 атаки ВСУ в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное (ДНР). В районах населённых пунктов Макаровка (ДНР) и Левадное (Запорожская область) поражены скопления живой силы и техники ВСУ.

На Запорожском направлении нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Новоданиловка и Лобковое (Запорожская область). В районах населённых пунктов Чаривное и Мирное (Запорожская область) пресечены действия 2-х украинских ДРГ. Потери ВСУ на этих двух направлениях составили до 170 боевиков, 6 танков, 3 боевые бронированные машины, 2 автомобиля и 2 гаубицы («Мста-Б», Д-20).

На Красно-Лиманском направлении группировкой войск «Центр» в течение суток отражены 2 атаки ВСУ северо-западнее населенного пункта Червоная Диброва (ЛНР). В районе населённого пункта Кременная (ЛНР) уничтожена ДРГ противника. Ударами авиации и огнём артиллерии нанесено поражение подразделениям 21-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ямполовка, Торское (ДНР) Донецкой Народной и Серебрянского лесничества. Уничтожено до 60 боевиков, 3 автомобиля, 2 боевые бронированные машины, 2 гаубицы Д-30, БМП и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией «Западной» группировки войск уничтожена живая сила и техника ВСУ в районах населённых пунктов Молчаново, Кисловка (Харьковская область) и Стельмаховка (ЛНР). В районе населённого пункта Ивановка (Харьковская область) пресечена деятельность ДРГ противника. Потери ВСУ составили до 110 боевиков, 4 автомобиля, 2 гаубицы («Мста-Б», Д-20) и БМП.

На Херсонском направлении ВС РФ в результате огневого поражения уничтожили до 45 боевиков, 3 пикапа, боевую бронированную машину и гаубицу Д-30.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ нанесено поражение 94 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике противника в 103-х районах. В районах населённых пунктов Авдеевка и Торское (ДНР) уничтожены узел связи 110-й механизированной бригады ВСУ и пункт управления 63-й механизированной бригады ВСУ.

Российские средства ПВО за сутки перехватили 7 снарядов РСЗО HIMARS, а также уничтожили 32 украинских БПЛА в районах населённых пунктов Токаревка (Харьковская область), Залиман (ЛНР), Новоандреевка, Старомлыновка, Орлинское, Васильевка (ДНР), Водяное, Константиновка, Токмак (Запорожская область), Новая Каховка и Подстепное (Херсонская область).

За всё время проведения СВО российские силы уничтожили 456 самолётов, 243 вертолёта, 5 140 БПЛА, 426 ЗРК, 10 776 танков и других боевых бронированных машин, 1 139 боевых машин РСЗО, 5 537 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 11767 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.

Как ранее писал «Эксперт», по данным члена администрации Запорожской области, главы движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, российские войска остановили крупное наступление ВСУ в районе населённого пункта Работино на Ореховском участке линии боевого соприкосновения.