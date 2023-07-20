Китай бьет рекорды по закупкам российской нефти

Несмотря на очевидное замедление восстановления китайской экономики нефти, как ни странно, ей требуется все больше и больше. Так, как сообщает Oil Price, в июне импорт нефти Поднебесной вырос в годовом выражении, т.е. в сравнении с июнем 2022 года, почти наполовину (45,3%)! Пекин покупал в первом летнем месяце в среднем по 12,67 млн баррелей нефти ежедневно. Огромный рост импорта объясняется низкой начальной базой – летом прошлого года КНР энергично боролась с коронавирусом при помощи локдаунов и жестких ограничений и спрос на энергоносители был значительно ниже, чем сейчас.
Кроме отмены политики нулевой терпимости с Covid-19 и жестких ограничений в конце 2022 года, немаловажную роль в столь сильном скачке нефтяного импорта сыграла отмена ограничений, наложенных на независимые нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), которые в Китае называют «чайниками». Кстати, в стране 204 НПЗ, причем, мощность 31 превышает 10 млн тонн в год.
Ограничения на импорт нефти «чайниками» сильно сказались на снижении суммарного нефтяного импорта Китая и объяснялись желанием властей взять под контроль независимых нефтепереработчиков, которые начали играть в китайской «нефтянке» чересчур большую, по мнению Пекина, роль. В довершение ко всему «чайники» нередко нарушали законы: уклонялись от уплаты налогов, занимались контрабандой, не выполняли требования по снижению вредных выбросов в атмосферу и т.д. К слову, борьба с «чайниками» во многом напоминала только что закончившуюся (по крайней мере, об этом объявили сами власти) зачистку в китайском IT-секторе.
Наряду с увеличением импорта нефти Китай, пятый производитель нефти в мире, увеличил и ее добычу до 4,3 млн бар./д.
Пекин установил рекорд и по закупкам российской нефти в первой половине текущего года. В январе-июне он импортировал в среднем каждый день 2,13 млн баррелей нефти из России. Рост в годовом выражении составил 44%!
Россия, по оценкам Financial Times, оттеснила Саудовскую Аравию на второе место и сейчас является главным экспортером нефти в Поднебесную. Поставки саудовской нефти в январе-июне 2023 г. составили 1,88 млн бар./д.
Июнь, кстати, по данным китайских таможенников, стал рекордным месяцем по российской нефти, импорт которой вырос до 2,56 млн бар./д. Это на 44% больше показателей годичной давности. Очередной рекорд был установлен несмотря на снижение дисконта.
Предыдущий рекорд по российской нефти был установлен в мае и равнялся 2,29 млн бар./д.
В июне импорт Китаем саудовской нефти составил 1,93 млн бар./д. Он вырос в сравнении как с июнем 2022 года, так и с маем текущего года.
Существенно вырос в июне и импорт Китаем газа. Так, закупки сжиженного газа (СПГ) стали максимальными за пять месяцев и составили 5,96 млн тонн, что на 28,4% выше, чем прошлогодний июньский импорт (4,64 млн тонн). Июньский импорт превышает на 7,6% и майский импорт СПГ (5,54 млн тонн). Сильный рост импорта газа объясняется в числе прочего и резким снижением цен на него. На спотовом рынке цена на газ сейчас опустилась до 9 долларов за миллион британских термических единиц (315,5 долларов за тысячу кубов). Сейчас цена на СПГ – минимальная с апреля 2021 года.