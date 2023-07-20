Китай бьет рекорды по закупкам российской нефти

Несмотря на очевидное замедление восстановления китайской экономики нефти, как ни странно, ей требуется все больше и больше. Так, как сообщает Oil Price, в июне импорт нефти Поднебесной вырос в годовом выражении, т.е. в сравнении с июнем 2022 года, почти наполовину (45,3%)! Пекин покупал в первом летнем месяце в среднем по 12,67 млн баррелей нефти ежедневно. Огромный рост импорта объясняется низкой начальной базой – летом прошлого года КНР энергично боролась с коронавирусом при помощи локдаунов и жестких ограничений и спрос на энергоносители был значительно ниже, чем сейчас.

Кроме отмены политики нулевой терпимости с Covid-19 и жестких ограничений в конце 2022 года, немаловажную роль в столь сильном скачке нефтяного импорта сыграла отмена ограничений, наложенных на независимые нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), которые в Китае называют «чайниками». Кстати, в стране 204 НПЗ, причем, мощность 31 превышает 10 млн тонн в год.