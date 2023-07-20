Производитель геосинтетики не успевает за спросом

Компания «Гекса-Лотос» из Астраханской области, выпускающая высокопрочные полипропиленовые материалы различного назначения (они используются для повышения прочности грунта при строительстве дорог, для защиты поверхностей от водной и ветровой эрозии, в дренажных и водоотводных системах и гидроизоляции) планирует утроить объем производства в 2024 году. По словам генерального директора Александра Кочеткова, последние три года все, что предприятие производит, продается еще до выпуска, мощности загружены на 100%. Основные продажи идут на внутреннем рынке, и лишь незначительная часть продукции поставляется в Казахстан.

Сегодня предприятие выпускает 150 тонн продукции в месяц, в 2024 году этот показатель обещают довести до 500 тонн. В августе — сентябре будет запущена вторая очередь производства, строительство которой началось еще в 2020 году. А с весны этого года ведется работа по организации третьей очереди. Поставка оборудования из Китая стоимостью 60 млн рублей ожидается в декабре, на ее оплату получен льготный заем от Фонда развития промышленности в 40,5 млн рублей. При этом общий объем инвестиций в предприятие начиная с 2017 года, когда стартовало строительство первой очереди, превысило 500 млн рублей.

