Путин продлил до конца 2025 года специальные экономические меры по ввозу и вывозу сырья

Президент РФ Владимир Путин своим указом продлил до конца 2025 года действие специальных экономических мер по ввозу и вывозу продукции и сырья.

Напомним, согласно указу № 100, правительство приостановило вывоз более 200 наименований товаров и оборудования, попавших в страну из-за рубежа. Речь, в частности, идёт о телекоммуникационном и медицинском оборудование, транспортных средствах, технике для сельского хозяйства и другой продукции.

При этом запрет не касается продукции, перемещаемой через границу для личного пользования. Кроме того, документ предусматривает повышение экспортных и импортных пошлин на товары или сырье, определённые правительством.

Ограничения, которые были введены в марте 2022 года в ответ на западные санкции для «обеспечения безопасности и бесперебойного функционирования промышленности», распространяются на все зарубежные страны, кроме государств-членов ЕАЭС, а также Абхазии и Южной Осетии.