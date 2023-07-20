Путин устроил правительству публичный разбор полетов. И не только в области авиации

На совещании 19 июля обсуждались развитие авиации, искусственного интеллекта, сельского хозяйства, туризма и перспективы цифрового рубля. Некоторые министры заранее подготовили доклады, но столкнулись с неожиданными для них вопросами президента. Все это транслировалось без купюр в прямом эфире на канале «Россия – 24». Общаясь в таком формате, президент по каждой из затронутых тем дал оценку текущей ситуации и поручения на перспективу.

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«Думаю, что выбирая публичный формат общения, Путин преследует несколько целей», — сказал «Эксперту» директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. По мнению политолога, это держит в тонусе правительственных чиновников – они сдают экзамен не только перед президентом, но и перед зрительской аудиторией. А кроме того, такой формат демонстрирует избирателям глубокую вовлеченность президента в решение государственных задач. Еще одна цель может заключаться в том, чтобы ничего из сказанного не пропадало и не терялось в тиши кабинетов. Поскольку на такие открытые совещания выносятся вопросы стратегического развития страны, важно, чтобы каждая ценная мысль осталась на видеозаписи, доступной всему обществу.

«Подобная технология в непростой для страны период была успешно апробирована президентом США Рузвельтом на рубеже тридцатых–сороковых годов прошлого века, — напоминает Орлов. — Тогда это был цикл радиопередач "Беседы у камина ", ставших примером прямого и доверительного общения главы государства с гражданами, что обеспечило Рузвельту высокую популярность среди избирателей.»

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По мнению политолога, сегодня, в эпоху новых технологий, Путин стал первым среди лидеров больших государств, кто освоил такой формат, дающий гражданам ощущение причастности к происходящим в стране процессам, личного участия в обсуждении вопросов будущего нашей страны и мира.

Пора выруливать и взлетать

Началось совещание 19 июля с короткого обсуждения неприятной новости о пожаре на военном складе в Крыму. Глава региона Сергей Аксенов доложил, что жертв нет, но более 2 тысяч жителей из четырех населенных пунктов пришлось эвакуировать, чтобы они не пострадали от детонации боеприпасов. Далее пошел разговор об отраслевых перспективах, и первым взял слово министр транспорта Виталий Савельев – речь шла об авиации. Чиновник начал свой доклад бодро, но к концу общения с главой государства погрустнел. Владимир Путин напомнил ему о допущенной в прошлом ошибке.

По словам Савельева, за первое полугодие авиационный транспорт перевез более 47 млн пассажиров, что на 18% больше, чем за первые шесть месяцев прошлого года. Всего же планируется перевезти более 101 миллиона. И это несмотря на то, что 11 южных аэропортов не работают, и ожидать возобновления перелетов с их участием из-за СВО пока не приходится. Отечественный парк пассажирских лайнеров насчитывает 1166 воздушных судов, из которых 94 —– дальнемагистральные.

Подорожание билетов, на 6,2 % в среднем по отрасли министр назвал не критичным и объяснил рост цен, в частности, дороговизной доставки запчастей для лайнеров иностранного производства. Вот на этом моменте президент и решил остановиться подробнее.

«Помните, когда вы были еще руководителем "Аэрофлота", я вас уговаривал заказывать как можно больше отечественных судов. Мы с вами даже, условно, ругались на этот счет. Вы мне говорили, что западные партнеры надежные, все там хорошо и они хорошие. А теперь наши производители авиационной техники, конечно, в одночасье не могут расширить свои производственные возможности», — сказал президент министру.

Савельев не знал, что ответить, и было ощущение, что помимо грусти он испытывает еще и желание куда-нибудь деться, чтобы осмыслить ошибку. Но президент успокоил: «Раз заказ появился, это потребует определенного времени, но мощность увеличивается. Очень рассчитываю на то, что в контакте с коллегами из производственной отрасли, из Министерства промышленности, с предприятиями эта задача тоже будет решена и потребности в перевозках будут обеспечены».

Показалось, что президент хотел сказать что-то еще, но промолчал. Недавно была утверждена стратегия развития авиапрома до 2030 года, и, согласно документу, за это время предполагается выпустить 1036 отечественных самолетов. Однако не успел документ выйти из-под пера президента, как начались корректировки. К примеру «Туполев», как писал «Эксперт», уже сообщил главе правительства Мишустину, что может выпускать самолетов вдвое больше, чем от его заводов ожидают. Но есть и предприятия, которые заметно отстают от стратегических ориентиров.

После некоторой паузы Путин обратился к Набиуллиной: «Эльвира Сахипзадовна, как у нас наша третья форма национальной валюты? Как развиваются ваши планы в этой части?».

Что в цифровом кошельке

«Речь, видимо, идет о цифровом рубле. Я напомню, какие этапы прошел уже проект создания цифрового рубля, и поясню, как мы будем двигаться дальше», — сказала президенту глава ЦБ.

По ее словам, концепция цифровой национальной валюты, опубликованная, казалось бы, совсем недавно — в 2021 году — уже воплотилась в цифровую платформу, которая сдана в эксплуатацию Банку России и тестируется. А с 2025 года все желающие смогут перевести свою наличность и безнал в цифровые рубли. Основное отличие таких рублей в том, что их невозможно украсть. Путь каждой денежной единицы из кошелька в кошелек отслеживается, и если она оказалось в чьем-то кармане не по праву — это легко проверить. Другое преимущество цифрового рубля в том, что он освобожден от всех комиссий за транзакции.

Перспектива президента порадовала, и дополнительных вопросов главе ЦБ он не задавал, а выслушал Татьяну Голикову, которая рассказала о новых цифровых возможностях в области туризма.

«Правительство утвердило список из 52 стран и также определило 92 пункта пропуска через государственную границу, где можно будет использовать электронную визу. Для выдачи иностранным гражданам заявления об оформлении визы Министерством иностранных дел создан специализированный сайт и мобильное приложение», — рассказала вице-премьер. Она попросила разрешения на, то, чтобы пополнить список стран еще тремя: Вьетнамом, Камбоджей и Мьянмой — и запустить электронные визы для всех с первого августа 2023 года.

«Спасибо, что вы раньше сроков это все делаете. Наверняка людям поможет — одобрил Путин.

Что такое хакатон

В качестве главного вопроса совещания Владимир Путин выделил тему внедрения в российскую экономику технологий искусственного интеллекта, и ответ за эту область держали сразу два члена правительства – министр экономического развития Масим Решетников и глава Мнцифры Максут Шадаев. Интересно, что оба министра не стали рапортовать об успехах, которые и так может оценить каждый, кто пытается дозвониться до государственного учреждения с тех пор, как операторов на связи заменила нейросеть. Внимание заострили на проблемах.

Решетников признал, что как ни старается Минпромторг, а делать отечественные компьютеры в необходимом количестве мы пока не научились. В результате даже самые талантливые программисты и ученые испытывают дефицит вычислительных мощностей, машинного времени и не могут разрабатывать и обучать сложные нейросети так активно, как им бы хотелось.

В свою очередь Шадаев обратил внимание на другую глобальную проблему: наши законы написаны таким языком, что нейросеть их не понимает. А ведь искусственный интеллект, по словам министра, должен упростить получение госуслуг.

«Идеальный вариант — нейросеть — дает возможность клиенту в диалоге, задавая простые вопросы, получать конкретные ответы, на что он [человек] может рассчитывать в его конкретном случае, какие действия он должен совершить, чтобы получить ту или иную услугу, какие документы представить.» Но в томах административных регламентов, которые написаны сложным казенным языком, теряется даже ИИ, сокрушался Шадаев.

Впрочем, отечественный ИИ пока еще не всегда состоятелен даже в несложных вопросах. К примеру, корреспондент «Эксперта», пытаясь получить консультацию от «Сбера» по поводу срока действия карты, долго не мог понять, что общается с нейросетью, а не бестолковым сотрудником, который представился Максимом. Максим совершенно по-человечески интересовался, чем вызван такой интерес клиента, задавал множество других вопросов, а в итоге на брошенный в сердцах упрек: «Тупой, ты робот что ли?», собеседник дал ответ: «Да, но я создан с любовью к вам». На вопрос о карте он ответить так и не смог. Для того, чтобы узнать, что карта пролонгируется автоматически, пришлось идти в отделение «Сбера» пешком. Все это забавно, но в таких беседах и походах время клиента теряется впустую.

Кстати, Максим — это отечественный продукт. Он создан в Лаборатории по искусственному интеллекту «Сбера», там принимаются отзывы о работе Максима. Трубку берет Максим. А пресс-служба «Сбера» уже более месяца согласовывает с Максимом письменную просьбу «Эксперта» об интервью с его создателями.

Зато у нас хорошо развивается хакатон, доложил президенту Решетников.

«Что такое хакатон? — спросил докладчик сам у себя и ответил: Это когда компании предлагают практические проблемы, которые надо решить, и объявляют некий премиальный фонд, чтобы команды специалистов в течение суток, двух суток предложили свои решения. Например, у нас на одном из хакатонов в Москве буквально в мае этого года участники боролись за призовой фонд в 3 миллиона рублей. В результате за 48 часов работы команда-победитель из Новосибирска предложила решение с использованием искусственного интеллекта, которое позволит фермерам определять, где и какие лекарственные растения лучше выращивать: на разных почвах, с учетом специфики и так далее».

Выслушав министров, президент в прямом эфире сформулировал несколько конкретных мер, которые следует принять для поддержки внедрения нейросетей в экономику. Среди них такая: в число требований к компании, желающей получать поддержку от государства, нужно включить обязательное использование нейросетей в производственных процессах.



«Хотите субсидии — пожалуйста, но для этого развивайте технологии искусственного интеллекта. Они несут прямую экономическую выгоду, всем это понятно. Тем не менее, на начальном этапе их внедрение идет не очень активно», — сказал президент.

Кроме того, Путин предложил включить изучение ИИ в обязательную вузовскую программу, а подводя итоги совещания сказал, что подпишет поручения по обсужденным темам.

«Поручения эти — не для того, чтобы кого-то заставить что-то делать, а для того, чтобы намеченные нами с вами рубежи не были забыты, и чтобы была какая-то дисциплина в исполнении этих планов, о которых мы сегодня говорили», — подчеркнул президент.