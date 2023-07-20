«Росатом» увеличил долю в капитале ГК «Медскан» до 50%

Согласно акционерному соглашению, средства будут инвестированы в развитие медицинского холдинга «Медскан» — одного из лидеров негосударственного сектора здравоохранения. По оценкам аналитиков, сумма сделки могла составить 10 млрд. рублей. Соглашение позволит реализовать планы «Медскана» по созданию сети учреждений в регионах, а также внедрить передовые технологии лучевой диагностики и лечения онкозаболеваний с помощью ядерной медицины.

«Нам важно объединить направления деятельности «Росатома» в здравоохранении в единую экосистему для контроля качества и эффективности взаимодействия с пациентом на каждом этапе. Медицинские центры и лаборатории, входящие в состав «Медскана», будут способствовать повышению доступности высоких медицинских технологий врачам и пациентам во всех российских регионах», — заявил генеральный директор «Русатом Хэлскеа» Игорь Обрубов.

Первый пакет акций ГК «Медскан», составляющий 25,001 %, «Росатом» приобрел в феврале 2022 года. По данным Vademecum, сумма той сделки составила 1,7 млрд. рублей.