Россия достигла максимальных значений экспорта природного газа в Китай за всю историю

Россия, по итогам прошедшего мая, поставила в КНР 3,09 млрд кубов природного газа, что является рекордом за всю историю российского экспорта в эту страну. Данные публикует «Интерфакс», со ссылкой на таможню КНР, уточняя, что газ поступал Пекину как по трубопроводам, так и в сжиженном виде. Уточняется, что «Газпром» поставил при этом почти 2 млрд кубометров по газопроводу «Сила Сибири», еще 1,1 млрд кубов добавили поставки СПГ.

Согласно опубликованной информации, Россия в мае вновь сохранила за собой лидерство в качестве крупнейшего поставщика «голубого топлива» в Китай. И Австралия со своими 2,8 млрд кубов, и Туркменистан, поставивший Китаю за тот же период 2,7 млрд кубометров, остались позади. Всего, по данным издания, Китай в мае импортировал свыше 13,5 млрд куб. природного газа через трубопроводы и в виде СПГ, что также является историческим максимумом для этого месяца.

Напомним, российское руководство неоднократно заявляло, что в текущих условиях КНР является для РФ наиболее приоритетным экономическим партнером.