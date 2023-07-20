Российские войска создают плацдарм в Харьковской области

Военнослужащие ВС РФ закрепляются на освобожденных территориях в Харьковской области, создавая там плацдарм для дальнейшего продвижения. Об этом сообщил, по информации РИА Новости, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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«За несколько суток ВС РФ удалось значительно продвинуться как вглубь обороны противника, так и по фронту. При освобождении Харьковской области противник был выбит с ряда занимаемых ранее позиций и рубежей, многие из которых были практически уничтожены нашей артиллерией и авиацией. На бывших украинских позициях сейчас военнослужащие ВС РФ закрепляются, ведут инженерные работы по возведению фортификационных сооружений», – заявил Марочко.

Эксперт добавил, что одновременно с укреплением позиций наши войска продолжают планомерно наносить удары по противнику.

«Параллельно ведется работа по уничтожению скоплений живой силы и техники вооруженных формирований Украины», – цитирует агентство слова спикера.

Напомним, накануне российское Министерство обороны заявило, что при наступлении в Харьковской области нашими войсками освобождена ж/д станция Молчаново.