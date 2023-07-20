Сбер откроет IT-подразделение в «индийской кремниевой долине»

Филиал Сбера в Индии получил разрешение Резервного банка страны на создание IT-подразделения в Бангалоре. Там будет размещен собственный Центр обработки данных Сбера, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

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«Филиал Сбера в Индии работает с 2010 года в Нью-Дели и оказывает широкий спектр финансовых услуг, офис в Бангалоре будет вести деятельность только в сфере разработки информационных технологий», — говорится в сообщении банка.

Зампред правления Сбера Анатолий Попов сообщил, что в перспективе в этом подразделении будут работать до 200 IT-специалистов. Бангалор, по его словам, часто называют «индийской кремниевой долиной». Это третий по населению город Индии, крупнейший научный и индустриальный центр страны, специализируется в том числе на выпуске электроники и развитии IT-технологий. Подразделение Сбера в Бангалоре будет обеспечивать технологическую составляющую работы индийского филиала, а также заниматься разработкой и внедрением новых цифровых продуктов для его клиентов.

