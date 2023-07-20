США ввели санкции против Алексея Кудрина

Бывший министр финансов России и экс-глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин, перешедший работать в «Яндекс», попал под американские санкции.

Как сообщает официальный сайт Госдепа США, он оказался в обновлённом российском SDN List из-за своей работы «в технологическом секторе экономики» России.

Кроме Кудрина под рестрикции США попали генеральный директор ГК «Калашников» Владимир Лепин, глава АЛРОСА Павел Маринычев, первый заместитель министра экономики Илья Торосов, заместитель главы ФСБ Сергей Королёв, временного исполняющий главы Смоленской области Василий Анохин и некоторые другие.

Также санкции ввели против банков «Тинькофф», «Юнистрим» (Unistream), «Солидарность», Локо-банка, Петербургского социального коммерческого банка, Уральской горно-металлургической компании (УГМК), машиностроительного завода «Арсенал» и др.

