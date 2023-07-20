«Стальмост»: передовые технологии для строительства мостов

На территории всей России наблюдается дефицит мостовых сооружений. Этот факт признают как участники строительного рынка, так и регулирующие органы, например Министерство транспорта РФ.

Если, скажем, в Гамбурге насчитывается более 2300 мостов, в Амстердаме более 1200, в Венеции около 400, то в Новосибирске, третьем по численности населения городе России, всего восемь мостов через Обь, из них лишь три автомобильных.

Поэтому рынок материалов для мостов в России имеет серьезный потенциал для развития и срочным образом требует качественного изменения. Об этом говорят представители АО «Стальмост», которое в настоящее время производит 75 тыс. мостовых металлоконструкций в год и обеспечивает четверть всех потребностей в этом материале в России. Сегодня в компании работает 1850 человек, общая площадь ее производственных цехов достигает 60 тыс. кв. м. В составе АО «Стальмост» работают два предприятия.

Автомобильная дорога "Обход г. Хабаровска"

Первое - расположено в Тюмени и ведет свою деятельность с 2010 года и является самым высокопроизводительным в России в расчете на 1м2 используемой производственной площади. Вторая производственная площадка находится в Ярославле — это старейший в России Завод № 50, который в прошлом году отметил свое 90-летие.

История Завода № 50 началась в 1928 году, когда молодой советской властью было принято решение организовать мастерские Центральной мостовой базы при железнодорожной станции Филино. Во время Великой Отечественной войны предприятие внесло огромный вклад в восстановление мостов как на линии фронта, так и в тылу, а после войны Завод № 50 стал главным в стране предприятием по изготовлению мостовых металлоконструкций. Послевоенные 1957‒1977 годы были временем расцвета завода: объем производства вырос более чем в три с половиной раза, повысился технологический уровень, расширилась номенклатура выпускаемых изделий.

Мобильные здания жилого, бытового и общественного назначения, с возможностью эксплуатации при температурах от минус 50 до плюс 60 °С

Период с конца 1970-х до середины 1980-х оказался непростым для предприятия, но в 2000-е опять начался расцвет, появились крупные государственные заказы. Сейчас Завод № 50 продолжает активно развиваться. В 2022 году проведена масштабная модернизация, благодаря которой завод всего лишь за один год сумел вдвое нарастить объем производства.

Технологичные элементы конструкции

Компания «Стальмост» в настоящее время производит качественные несущие и конструктивные элементы для автомобильных трасс, железнодорожных путей, путепроводов, пешеходных переходов, мостов, дорожных развязок, эстакад и прочих значимых объектов. Гарантированный срок эксплуатации таких узлов составляет 50 лет.

Например, АО «Стальмост» изготавливает пролетные строения — а это основные несущие конструкции мостов, эстакад и путепроводов. Предприятие выпускает данные изделия любой архитектуры, в том числе по типовым и индивидуальным проектам. При необходимости для заказчика могут быть дополнительно произведены отдельные сварные металлоконструкции — фермы, балки, колонны и т. д.

Машины плазменной резки портального типа, производственная площадка в Ярославле

Еще один вид продукции АО «Стальмост» — опорные части к мостовым конструкциям. Компания изготавливает все виды этой продукции. Самыми современными и технологичными сегодня считаются шаровые сегментные опорные части к мостовым конструкциям. Они на предприятии выпускаются трех типов: линейно-подвижные, всесторонне-подвижные и неподвижные. Для их производства используется уникальный фторопластовый российский материал, который специалисты «Стальмоста» разработали совместно с инженерами из Санкт-Петербурга.

Помимо этого «Стальмост» является ведущей компанией в России по выпуску обсадных труб — этот элемент мостовых сооружений используется для устройства свай, обеспечивая предохранение стенок скважины от обрушения и плывунных грунтов. Такие изделия также позволяют строителям контролировать параметры скважины, позволяют качественно заполнять их бетоном. Трубы на предприятии производятся по оригинальным чертежам и лицензированной технологии немецкой фирмы Bauer в объеме 150 тонн в месяц.

Кроме того, также «Стальмост» успешно выпускает технологические понтоны (используются для плавучих, наплавных мостов и пр.), металлоконструкции для промышленного и гражданского строительства, быстровозводимые и модульные здания и многое другое.

Программа строительства мостов

За время своего существования компания «Стальмост» приняла участие в реализации многих крупных и знаковых проектов. Например, при ее участии был построен Крымский мост, мосты железнодорожной магистрали БАМ-2, Северо-Восточная и Юго-Восточная хорды в Москве, мост через Обь в Новосибирске, столичная монорельсовая дорога. В настоящее время компания является подрядчиком проекта «Автомобильная дорога Солнцево — Лыткарино — Железнодорожный», в составе которого насчитывается 20 сложных искусственных сооружений, включая мост через Москву-реку, — это концессия с бюджетом 135 млрд рублей.

Стратегию динамичного развития компании «Стальмост» иллюстрируют объемы выпуска. Если в 2019 году было произведено 14,6 тыс. тонн продукции, то в 2020-м уже до 28,2 тыс. тонн, в 2021‒2022 годах объем выпуска составил 34,7 тыс. тонн и 51 тыс. тонн соответственно. А по планам текущего 2023 года он увеличится еще на 50% — до 75 тыс. тонн.

Сборно-сварочный цех, производственная площадка в Тюмени

В перспективе объемы производства продолжат расти. «За 2023‒2024 годы мы планируем сформировать компанию, которая будет производить качественную продукцию в объемах, удовлетворяющих минимум 50 процентов запросов в России, — говорит Игорь Юзефович, основатель и генеральный директор АО “Стальмост”: — В настоящий момент мы рассматриваем приобретение ряда компаний и хорошо знаем, как из стагнирующего предприятия сделать успешный и процветающий проект».

Помимо производственных мощностей у компании «Стальмост» есть в Ярославе и Тюмени два учебных центра, которые сотрудничают с лучшими профильными учебными заведениями. «Нам нужны люди амбициозные, профессионалы, желающие улучшить свою жизнь, изменить ее качество, сделать какой-то личный прорыв. В этом бизнесе первое — люди и только потом — заказы, технологии, проекты», -- подчеркивает Игорь Юзефович.

По мнению участников рынка, залог успешного российского мостостроения сейчас кроется в государственно-частном партнерстве. Связано это с тем, что инфраструктурное строительство в целом требует больших капитальных затрат. И частный бизнес не настолько крепко стоит на ногах, чтобы самостоятельно заниматься подобными масштабными проектами. Поэтому сегодня все мосты в том или ином виде являются государственными. Еще в 2019 году Правительственная комиссия по транспорту утвердила программу ремонта и строительства мостов в регионах до 2035 года. Были также утверждены подходы Минтранса к реализации программы по приведению в нормативное состояние и строительству мостовых сооружений, путепроводов. Всего в программу заявлено более 3,9 тыс. объектов на общую сумму около 1,12 трлн рублей, в том числе 370 млрд рублей на предупредительные и профилактические мероприятия в отношении аварийных и предаварийных искусственных сооружений.

Дробеметная установка, производственная площадка в Ярославле

«Мне импонирует, что наше государство инвестирует в людей и инфраструктуру, — отмечает Игорь Юзефович. — Не зря говорят: постройте мосты и дороги, и вы будете богаты. Мост изменяет жизнь целого региона, люди получают доступ к новым месторождениям, в конце концов, меняется стоимость продуктов народного потребления, открываются новые свободы и возможности (как в прямом так и в переносном смысле). Следует помнить, что логистические издержки в России являются высокой составляющей их стоимости, а значит позволяют снизить затраты и повысить эффективность экономики».