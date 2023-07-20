Центробанк объяснил рост международных резервов

Международные резервы РФ на 14 июля составили $594,4 млрд, за неделю они выросли на 1,9% или $11,3 млрд, сообщается на сайте Банка России. Из комментария регулятора следует, что изменения произошли в результате положительной переоценки, связанной в том числе с ослаблением доллара по отношению к другим резервным валютам.

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«Объем международных резервов по состоянию на 14 июля составил 594,4 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 11,3 млрд долларов США, или на 1,9%, преимущественно вследствие положительной переоценки, связанной в том числе с обесценением доллара США к другим резервным валютам», — говорится в комментарии ЦБ.

По состоянию на 7 июля международные резервы РФ оценивались в $583,1 млрд.

Золотовалютные резервы России состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота. Как следует из данных регулятора, на 1 июля 2023 года объем международных резервов составил $582,418 млрд. Из них резервные активы в иностранной валюте — $410,779 млрд, счет в специальных правах заимствования — $23,246 млрд, резервная позиция в МВФ — $4,927 млрд. Монетарное золото в резервах на эту дату оценивалось в $142,915 млрд.

