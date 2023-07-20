У прекращения зерновой сделки появился очевидный бенефициар

С начала этой недели по вечер вторника депозитарные расписки одного из крупнейших в России и СНГ агропромышленных холдингов «Русагро» выросли более чем на 13%, при том что Индекс Мосбиржи прибавил всего процент.

Одним из драйверов роста бумаги стала новость о прекращении зерновой сделки, предусматривавшей вывоз зерновых культур с Украины. На днях Россия объявила об этом, а вчера заявила, что все следующие в порты Украины суда будут считать потенциальными перевозчиками военных грузов. Мировые цены на пшеницу немедленно взлетели на 8,5% — это самый сильный дневной рост в текущем десятилетии.

Справедливости ради стоит отметить, что с мая 2022 г. пшеница торгуется в нисходящем тренде. Но сейчас прослеживаются попытки его сломать. На дневном графике торгуемого в США поставочного фьючерса на пшеницу (тикер ZW) нарисовалась разворотная фигура «двойное дно» с пиками 31 мая и 13 июля. Некоторые индикаторы технического анализа также свидетельствуют в пользу покупки контрактов. Так что фьючерсы на пшеницу вполне могут начать агрессивно приобретать спекулянты, тем самым разгоняя цены на зерно.

Кроме того, завершение зерновой сделки должно сократить потери российских аграриев, которые они несли из-за нее. В минувший понедельник президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский оценил их в $1 млрд. Но еще более негативную картину нарисовал президент РФ Владимир Путин.

«Из-за дисконта в 30–40% на российское зерно на мировых рынках потери российских аграриев составили $1,2 млрд», — сказал глава государства.

С большой вероятностью аномальная жара на юге Европы, в совокупности с резко выросшими за последний год ценами на удобрения и электроэнергию, приведет к слабому урожаю сельхозкультур в регионе. Это также пойдет на пользу бизнесу «Русагро», которая является крупным экспортером. Сыграет компании на руку и падения курса рубля.

Но одновременно компания усиливает позиции и на внутреннем рынке. В начале месяца прошла информация, что «Русагро» приобрела контрольный пакет акций Группы «НМЖК» и станет лидером на рынке майонеза и маргарина, а также укрепит свои позиции на рынке подсолнечного масла.

«Русагро» ведет основной бизнес в России, но эмитент, выпустивший акции, зарегистрирован на Кипре, а в России сейчас торгуются лишь депозитарные расписки на акции, которые прошли листинг в Лондоне. Соответственно, владельцы расписок не могут ни голосовать на собрании акционеров, ни получать дивиденды. Но сегодня расписки на акции Ros Agro Plc, головной структуры ГК «Русагро», начали торговаться на Бирже Международного финансового центра «Астана» (Astana International Exchange, AIX). Казахстан не находится под западными санкциями и теперь владельцы АДР могут получать дивиденды. Эта новость также поддержала бумагу, поскольку у «Русагро» появилась возможность делиться прибылью с акционерами, не ущемляя ничьих интересов.

Наконец, в последние дни несколько поменялся характер российского рынка акций. Инвесторы уже не готовы покупать бумаги широким фронтом и сосредоточились на точечных идеях, одной из которых и являются расписки «Русагро».

Как отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, 24 июля компания опубликует операционные результаты за 2 квартал и 1 полугодие 2023 года, которые должны оказаться сильными благодаря высоким ценам на продовольствие. Возможно, говорит экперт, спекулянты уже приобретают бумагу, надеясь получить быструю прибыль на объявлении операционных результатов.

С точки зрения технического анализа, тренд акциям «Русагро» остается восходящим; котировки практически достигли уровня начала 2022 г., то есть почти отыграли все санкционные потери прошлого года.

Мильчакова определила целевую цену депозитарной расписки «Русагро» в 1270 руб. на годовом горизонте, что предусматривает рост почти на 13% от сегодняшнего уровня.