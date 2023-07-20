Украина объявила военными целями суда, идущие в российские порты Чёрного моря

Минобороны Украины предупредило, что Киев будет рассматривать суда, следующие в акватории Чёрного моря в направлении морских портов России, как перевозящие грузы военного назначения.

Согласно заявлению оборонного ведомства «незалежной», с 00:00 21 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов РФ, а также украинских морских портов могут рассматриваться Киевом как перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками, передаёт РИА Новости.

Кроме того, Минобороны «незалежной» подчеркнуло, что судоходство в районах северо-восточной части Чёрного моря и Керчь-Еникальского пролива запрещено как опасное с 20 июля. В этой связи Киев обнародовал соответствующую навигационную информацию.

Как писал «Эксперт», ранее в Минобороны РФ предупредили, что в связи с прекращением функционирования «черноморской инициативы» и сворачиванием морского гуманитарного коридора, с 00:00 мск 20 июля все суда, следующие в акватории Чёрного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения.

При этом страны флага таких судов будут считаться вовлечёнными в украинский конфликт на стороне киевского режима. Кроме того, ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Чёрного моря были объявлены временно опасными для судоходства.

