В Кремле рассказали о разработке концепции безопасности Союзного государства

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков на ежедневном брифинге с журналистами рассказал, что Россия и Белоруссия работают над концепцией безопасности Союзного государства.

«Россия и Беларусь работают над концепцией безопасности Союзного государства», – подчеркнул представитель Кремля, комментируя переброску ВС Польши к белорусской границе.

Пресс-секретарь российского лидера при этом отметил, что агрессивность Польши является поводом повышенного внимания к обеспечению безопасности РФ и Белоруссии, передаёт ТАСС.

Согласно планам лидеров двух стран, Концепцию безопасности должны утвердить на Высшем государственном совете Союзного государства в 2024 году.

Как ранее писал «Эксперт», 6 апреля в Большом Кремлевском дворце прошло Заседание Высшего государственного совета Союзного государства, в ходе которого президент РФ Владимир Путин рассказал о подготовке общего документа в сфере безопасности.

По словам российского лидера, в этом документе необходимо сформулировать основополагающие задачи взаимодействия двух стран в свете растущей напряженности на внешних границах государств и развязывания против Москвы и Минска санкционной и информационной войны.

Кроме того, президент пообещал, что Россия и Беларусь будут и дальше наращивать взаимодействие в сфере обороны и безопасности, расширять сотрудничество в военно-технической сфере.

«И это, безусловно, отвечает коренным интересам двух стран и народов, и по-настоящему важно с учётом непростой международной обстановки именно сегодня», – заявил тогда Путин.