В Пентагоне объявили о новой стратегии вооружения украинской армии

Пентагон меняет стратегию военной помощи Украине. Теперь вместо поставок вооружения партнёры киевского режима берут на себя обязательства по ремонту и техническому обслуживанию ранее переданной техники.

Об этом в интервью изданию Politico заявил высокопоставленный чиновник американского военного ведомства. По его словам, акцент Запада на создании военной машины Украины значительно сместился на ремонт и техническое обслуживание.

При этом журналисты Politico признают, что ещё до начала украинского контрнаступления власти союзников опасались, что возможности ВСУ по поддержанию переданной техники в рабочем состоянии серьёзно отстают от потребностей поля боя. В этой связи, по их мнению, новая стратегия военной помощи Украине, наиболее оптимальна.

Как ранее писал «Эксперт», старший научный сотрудник лондонского Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гади, назвал главную причину провального контрнаступления ВСУ.

По его мнению, украинская армия несёт большие потери, так как подразделения не владеют навыками общевойсковых операций. Именно поэтому, убеждён он, в ВСУ уже так долго нет успехов на фронте.

