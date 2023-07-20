В Приморье в корм добавят витаминов

Производство кормовых добавок с повышенной биодоступностью витамина А откроет в Приморском крае в 2024 году ООО «АРНИКА». Проект будет реализован на территории опережающего развития «Надеждинская», на одном из предприятий компании - «Кормбиосинтез». Это единственный в России завод, выпускающий кормовые витамины и добавки, успешно прошедший аттестацию на соответствие международному стандарту.

Продукцию называют высокотехнологичной, ее выпуск направлен на замещение выпавших объемов импорта. В настоящее время специалисты завершают разработку конструкторской документации на две технологические линии производства. На них будет изготавливаться две формы кормового витамина А, предназначенные для разных групп животных — свиней, крупного рогатого скота, птиц-несущек, бройлеров. Для тестирования показателей биодоступности образцов продукта сконструированы макеты «искусственного желудка» — устройства, имитирующего воздействие добавок на желудочно-кишечный тракт животных. Для автоматизации и управления технологическими линиями будет разработано собственное программное обеспечение. В создании продукции задействованы коллективы передовой инженерной школы Дальневосточного федерального университета.

В планах компании — обеспечить кормовыми добавками не только внутренний рынок, но и завоевать позиции на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ранее собственное производство не считалось приоритетной частью бизнеса «АРНИКИ». Компания позиционировала себя одним из лидеров по ввозу кормовых добавок и ветеринарных антибиотиков на российский рынок из-за рубежа. Выручка за 2022 год составила 35,7 млн. рублей.