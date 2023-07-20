В Запорожье остановлено крупное наступление ВСУ на ореховском участке фронта

Атака крупными силами во стороны ВСУ в районе населенного пункта Работино на ореховском участке линии боевого соприкосновения была остановлена российскими войсками. Об этом сообщил РИА Новости глава общественного движения Запорожской области «Мы вместе с Россией!» Владимир Рогов.

«Крупномасштабное наступление украинских войск в районе Работино остановлено. Противник задействовал для атаки бронетехнику, включая танки, но был остановлен массированным встречным огнем, в том числе авиации и артиллерии, и отброшен в лесопосадки», — сказал спикер, добавив, что ВСУ не удалось вклиниться в первую линию обороны российских войск, число потерь вражеской стороны уточняется.

Рогов также заявил информагентству, что киевский режим готовит операцию по форсированию Днепра с целью выхода к ЗАЭС и захвату атомной станции. «Исходя из поступающих по различным каналам оперативных данных, украинские войска готовят военную провокацию по форсированию Днепра с целью захвата Запорожской АЭС на конец июля. Именно это время определено ими как наиболее благоприятное для переправки по обмелевшим остаткам Каховского водохранилища», — поделился информацией глава общественного движения.

Напомним, Запорожская область была освобождена в самом начале СВО, и по итогам всенародного референдума вошла в состав России 30 сентября 2022 года. Часть территории региона в настоящее время контролируется ВСУ.