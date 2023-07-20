Вице-мэр Ефимов: Москва обошла 10 мегаполисов G20 по приросту инвестиций

Москва заняла первое место по уровню ежегодного прироста инвестиций в основной капитал в пятилетний период (с 2017 по 2021 год) среди десяти мегаполисов мира из «Группы двадцати» (G20). Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Рейтинг составлялся на основе официальной государственной статистики об объемах инвестиций в городах-мегаполисах: Москве, Париже, Берлине, Сеуле, Лондоне, Мельбурне, Джакарте, Сиднее, Мехико, Пекине. Динамику проанализировал столичный департамент экономической политики и развития. Оценку проводили по паритету покупательской способности в сопоставимых международных параметрах – долларах.

Как рассказал Ефимов, прирост инвестиций в экономику Москвы за пять лет с 2017 по 2021 голы в среднем составлял 20,3%, что почти в четыре раза больше, чем у ближайшего конкурента – Парижа, который продемонстрировал динамику в 5,5%. В пятерку лидеров также вошли Берлин с ежегодным приростом на 5,3%, Сеул – 4,4% и Мельбурн – 3,7%. Лондон показал динамику в 3,6%, Джакарта – 2,7%, Сидней – 2%. При этом показатели по инвестициям в Пекине и Мехико упали – на 1% и 2,5% соответственно.

Экономика Москвы – одна из наиболее устойчивых среди крупнейших мегаполисов и имеет большой потенциал к росту, считает министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева. Таких результатов во многом удается добиться за счет диверсифицированной структуры и привлекательных условий для бизнеса, пояснила она.

Москва – передовой мегаполис, внедряющий лучшие международные практики. Так, 2019 году Москва установила рекорд среди 10 мегаполисов и показала прирост инвестиций в основной капитал – 30%. В период пандемии коронавируса в 2020 году инвестиции выросли на 19%. При этом в 2021 году, когда экономики мировых мегаполисов только начали восстанавливаться, российская столица сохранила за собой место в тройке лидеров по объему инвестиций в основной капитал с годовым приростом в 14%, добавила она.