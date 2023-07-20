Ефимов: в университете МИЭТ увеличили бюджетные места на технические специальности

Абитуриентам стало доступно больше бюджетных мест для обучения техническим специальностям в одном из ведущих вузов страны - Национальном исследовательском университете «Московский институт электронной техники» (НИУ МИЭТ). Так, за последние пять лет количество мест выросло на 23%, сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В 2023 году будущим студентам доступно обучение на 18 направлениях для бакалавриата, где выделено 837 бюджетных мест и 429 мест – для поступающих в магистратуру. Больше всего заявлений подают на IT-профиль и инженерные специальности, добавил Ефимов. Также востребованным направлением оказалась программа «Электроника и наноэлектроника», где открыто наибольшее количество бюджетных мест – 141.

Московское образование – это традиционные формы обучения в сочетании с передовыми цифровыми технологиями и современной инфраструктурой. Университет МИЭТ – один из ведущих центров образования, науки и инноваций в области электроники и IT, подчеркнули в пресс-службе. Его производственные мощности располагаются в особой экономической зоне Москвы. Помимо этого, у университета есть Межотраслевой экзаменационный центр, где студенты могут подтвердить уровень знаний, а преподаватели имею возможность скорректировать учебные программы с учетом запроса работодателей. Вуз участвует в федеральной программе стратегического академического лидерства «Приоритет 2030», координирует Ассоциацию вузов.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислава Овчинского, в этом году НИУ МИЭ запустит пилотный проект – программу магистратуры «Синхротронное излучение в технологии наноматериалов». Специалисты такого направления сейчас высоко востребованы, пояснил он.

Часть выпускников НИУ МИЭТ готовы работать на предприятиях особой экономической зоны столицы, рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев. Наиболее популярной для трудоустройства молодых специалистов за последнее время стала площадка «Алабушево», добавил гендиректор.

В целом, выпускники НИУ МИЭТ показывают высокий уровень трудоустройства – 85–87%, следует из данных Роструда. Средняя зарплата выпускников в Москве в 2022–2023 годах составила 150 тысяч рублей, что на 10 тысяч рублей больше, чем у тех, кто окончил вуз годом ранее, рассказал проректор по учебной работе НИУ МИЭТ Александр Балашов. Немаловажную роль в этом играет сотрудничество с ОЭЗ «Технополис Москва», благодаря которому студенты проходят стажировку у лидеров рынка, а лучшие – получают выгодные предложения по трудоустройству еще в период обучения, добавил он.