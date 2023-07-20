Закон о сплошных рубках леса на Байкале требует дополнительных природоохранных мер - эксперт

Госдума РФ 11 июля в первом чтении приняла законопроект, разрешающий сплошную вырубку лесов вокруг Байкала. О том, при каких условиях спил деревьев будет возможен, целях нововведений, а также о возможных экологических рисках и необходимых дополнениях к документу рассказал доцент кафедры экологического, природоресурсного и трудового права Удмуртского государственного университета Давид Барамидзе.

По его словам, текущая версия законопроекта точечно разрешает сплошную рубку лесов вокруг Байкала. В частности, рубка будет возможна для создания селезащитных сооружений, коммунальной инфраструктуры, противопожарных разрывов в населенных пунктах, туристических объектов в особой экономической зоне «Ворота Байкала», а также автодорог и линейных объектов. Поправки также допускают перевод земель лесного фонда для создания кладбищ и расширения населенных пунктов до границ, закрепленных на 1 января 2018 года.

При этом право на вырубку леса действует до 31 декабря 2030 года, а за одно срубленное дерево требуется посадить пять. В то же время расширение особых экономических зон будет ограничено, а обязательным условием вырубки будет проведение экологического обследования территорий и государственной экологической экспертизы материалов такого обследования.

Эксперт пояснил, что сплошная рубка не предполагает полную вырубку лесов у Байкала, хотя объемы могут быть существенными. Вместе с тем ограниченный перечень территорий и экспертиза должны минимизировать итоговые площади рубки. Что касается снятия запрета на перевод земель, то он направлен на улучшение положения местного населения, что в целом можно приветствовать.

Об экологических рисках

По мнению Барамидзе, принятие законопроекта позволит решать проблемы схода селей, пожаров, «дикого» туризма, а также обеспечит возможность строительства очистных сооружений. Вместе с тем и сам законопроект несет риски, так как предполагает рубки леса, имеющего принципиальное значение для сохранения озера Байкал. «Эти риски нужно минимизировать, поэтому законопроект не может просто снять запреты. Снятие должно быть минимальным и компенсироваться природоохранными мерами. При этом даже самый лучший закон может не исполняться, и вся конструкция будет бесполезной. Поэтому нужны меры контроля со стороны государственных органов и общественности, в том числе в виде участия в проведении оценки воздействия на окружающую среду и общественной экологической экспертизе», - подчеркнул он.

О необходимости дополнения законопроекта

Эксперт отметил, что имеющиеся в документах природоохранные меры являются шагом в правильном направлении, однако необходима их дальнейшая доработка ко второму чтению. В частности, в текущей версии не определены территории «компенсационных» посадок деревьев. Также нужно уточнить перечень случаев рубок и объектов капитального строительства. «Сейчас законопроект позволяет рубить для строительства линейного объекта, необходимого для создания противопожарного разрыва. Непонятно, какой линейный объект может быть необходим для создания противопожарного разрыва. Очевидно, что тут нужны уточнения», - пояснил он.

Наряду с этим, Барамидзе считает, что необходимо рассмотреть вопрос о дополнительных мерах по контролю за минимизацией рубок. Например, эксперт предложил ввести максимальный процент вырубки от площади участка.

«Хотелось бы, чтобы поправки были направлены на проработку природоохранных мер. Примеры выше показывают, что такая проработка необходима. При этом добавлять дополнительные исключения из установленных Законом об охране озера Байкал запретов было бы излишним», - подытожил эксперт.