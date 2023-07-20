Заемщик ФРП из Прикамья увеличил выпуск термоклеев на замену импортным

Компания «Эрготек», ведущий российский производитель химической продукции для различных отраслей промышленности, провела модернизацию и увеличила производство клеев. Они применяются в различных отраслях промышленности: при изготовлении матрасов, фанеры, гибкой упаковки, самоклеящихся материалов и т.д.

Инвестиции в модернизацию производства превысили 120 млн рублей, из которых 40 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности, а 20 млн — Фонд развития промышленности Пермского края.

Компания нарастила объемы производства на 40% — до 10 тысяч тонн в год. Предприятие выпускает клеи-расплавы с остаточной липкостью, гранулированные клеи-расплавы и клеевые стержни под брендами «Эргомелт» и «Эрготак».

На сегодняшний день, по данным компании, около 80% термоклеев и аналогичной продукции поставляется в Россию из-за рубежа. Увеличение производства позволит заместить около 6% импорта.

Среди потребителей продукции пермского предприятия производители матрасов («Аскона» и «Орматек»), фанеры («Свеза»), изоляционных материалов («Технониколь»), а также агропромышленный холдинг «Мираторг».

