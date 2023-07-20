Звезда Голливуда посоветовал Зеленскому клинику в США для лечения наркомании и алкоголизма

Известный голливудский актёр Элайджа Вуд обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, посоветовав ему отличную клинику в США, где лидеру «незалежной» помогут вылечиться от наркомании и алкоголизма.

Звезда кинотрилогии «Властелин колец», сыгравший в ней Фродо Бэггинса, признался, что заметил у Зеленского «изрядную зависимость от веществ».

По мнению артиста, главе киевского режима необходимо следить за своим здоровьем, поэтому он и обратился к нему с предложением о помощи, передаёт издание Pravda.Ru.

«Владимир, я надеюсь ты в порядке, – написал он в своих соцсетях. – Есть люди, которые могут тебе помочь в любой момент, ты можешь получить помощь, которая тебе нужна».

Вполне вероятно, что Вуд решил таким образом отрекламировать клинику, специализирующуюся на лечении людей, страдающих от наркомании и алкоголизма. Однако подписчики актёра с Украины не оценили данное предложение и пожаловались на звезду Голливуда, после чего его аккаунт был заблокирован.

Как ранее писал «Эксперт», по мнению психолога, гештальт-терапевта Алексея Лысенко, Зеленский находится не в лучшем физическом и психическом состоянии и серьёзно болен. Специалист предположил, что у украинского лидера явные признаки сильного нервного истощения. В частности, Лысенко обратил внимание на серый цвет лица, одышку и потухший взгляд Зеленского.