Акции дня: потенциально высокие дивиденды подстегнули покупку акций «Белуги»

Ростом котировок закончились торги для акций «Белуга групп». За сессию на Мосбирже в пятницу, 21 июля бумаги подорожали на +3,05% до 4939 рублей за штуку.

Трейдеры покупали акции, ожидая решения совета директоров о проведении внеочередного собрания акционеров компании, где планируется рассмотреть вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента – обыкновенным акциям.

Ранее аналитики «Альфа-Банка» отмечали, что группа по итогам 2023 года может выплатить дивиденды с доходностью 14,23%. «Исходя из этих данных, сеть магазинов "ВинЛаб", которая принадлежит компании, показывает высокие темпы роста, одни из лучших в ритейл-секторе. Также следует учитывать, что "Белуга Групп" ранее анонсировала масштабные планы по развитию: к концу 2024 года планируется открыть 2500 магазинов в разных регионах страны. Высокие темпы роста показателей в прошлом и планы компании по развитию в будущем создают потенциал для высоких дивидендных выплат, что может стать основанием для роста котировок», - считают аналитики «Финама».

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +0,21% до 2923,54 пунктов. Индекс РТС упал на -0,41% до 1012,37 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:43 мск составила 80,52 долларов за баррель (+1,13%). Российская валюта слабела – 90,49 руб. за доллар.