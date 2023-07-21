Азия запасает газ к зиме

По всей Азии сейчас строятся новые терминалы для приемки сжиженного газа (СПГ) и газовые хранилища. Наученные малоприятным опытом 2022 года, когда цена миллиона британских термических единиц (МБТЕ) сжиженного газа поднялась в августе до рекордных 70 долларов (2450 долларов за тысячу кубов), азиатские государства решили основательно подготовиться к предстоящей зиме и по примеру Европы, в первую очередь, запастись «голубым топливом».
Ситуация на газовых рынках пока способствует созданию запасов газа. Цена на него сейчас рухнула до 10 долларов за МБТЕ. Япония, крупнейший на планете импортер СПГ, и Индия недавно объявили, что намерены создать стратегические газовые резервы. Министр экономики Японии Ясутоси Нисимура заявил о создании в текущем году для борьбы с непредвиденными ситуациями резервной системы сжиженного газа по подобию имеющегося у Страны восходящего солнца Стратегического нефтяного резерва, кстати, одного из крупнейших в мире. Сейчас Министерство экономики тщательно выбирает подрядчиков, компании, которые будут закупать и хранить газ. Определены и темпы создания газового резерва – в месяц не менее одного газовоза, способного перевозить до 70 тыс. тонн СПГ. В случае возникновения кризисной ситуации, как в прошлом году, эти компании также будут продавать газ из Резерва на рынке коммунальным компаниям.
Глава индийского Управления нефти и газа, регулятора в нефтегазовом секторе, тоже заявил о необходимости создания достаточных запасов газа, которые будут наполняться, когда на рынках низкие цены. В Нью-Дели сейчас изучают разные способы создания газового резерва. В первую очередь, по словам министра нефтяной промышленности Индии Панкаджа Джейна, для него будут использоваться, очевидно, подземные газовые хранилища и заброшенные нефтяные скважины. Министерство уже выбрало подрядчиков, которым поручат создание запасов.
В марте прошлого года Пекин поставил задачу – к 2025 году более чем удвоить емкость газовых хранилищ до 55-60 м³, что составляет 13% потребляемого Китаем газа. В начале июля, сообщает Global Times, китайский энергетический гигант CNOOC закончил строительство в провинции Гуандун хранилища на 10 млрд кубометров газа.
Южная Корея и Тайвань, третий и четвертый импортер СПГ в мире соответственно, строят сейчас новые терминалы для приемки сжиженного газа и хранилища. Тайваньская энергетическая компания CPC Corp сейчас имеет в хранилищах газа, которого хватит острову приблизительно на 11 суток, но к 2027 году решено, говорится в заявлении Министерства экономики Тайваня, увеличить этот показатель как минимум до 14 суток.
К лету 2025 года в Тайбэе надеются закончить строительство третьего СПГ-терминала в районе Таоюаня. Вблизи Цзилуна планируется построить четвертый терминал. Проект строительства уже готов, сейчас проводится его экологическая экспертиза.
В Южной Корее, между тем, идет полным ходом строительство шестого по счету хранилища газа в районе западного порта Танджин. В корейских хранилищах газа хватит на 9 суток.