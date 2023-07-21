Азия запасает газ к зиме

По всей Азии сейчас строятся новые терминалы для приемки сжиженного газа (СПГ) и газовые хранилища. Наученные малоприятным опытом 2022 года, когда цена миллиона британских термических единиц (МБТЕ) сжиженного газа поднялась в августе до рекордных 70 долларов (2450 долларов за тысячу кубов), азиатские государства решили основательно подготовиться к предстоящей зиме и по примеру Европы, в первую очередь, запастись «голубым топливом».

Ситуация на газовых рынках пока способствует созданию запасов газа. Цена на него сейчас рухнула до 10 долларов за МБТЕ. Япония, крупнейший на планете импортер СПГ, и Индия недавно объявили, что намерены создать стратегические газовые резервы. Министр экономики Японии Ясутоси Нисимура заявил о создании в текущем году для борьбы с непредвиденными ситуациями резервной системы сжиженного газа по подобию имеющегося у Страны восходящего солнца Стратегического нефтяного резерва, кстати, одного из крупнейших в мире. Сейчас Министерство экономики тщательно выбирает подрядчиков, компании, которые будут закупать и хранить газ. Определены и темпы создания газового резерва – в месяц не менее одного газовоза, способного перевозить до 70 тыс. тонн СПГ. В случае возникновения кризисной ситуации, как в прошлом году, эти компании также будут продавать газ из Резерва на рынке коммунальным компаниям.