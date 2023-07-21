Банк России поднял ключевую ставку на 1%

Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 100 б.п., до 8,5% годовых. С 19 сентября 2022 года ставка составляла 7,5% годовых. В ЦБ отметили, что текущие темпы прироста цен превысили 4% в пересчете на год и продолжают расти. Увеличение внутреннего спроса превышает возможности расширения производства, кроме того, увеличились инфляционные ожидания. Динамика внутреннего спроса и произошедшее с начала 2023 года ослабление рубля существенно усиливают проинфляционные риски, сообщили в пресс-службе ЦБ.

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«Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее», — заявили в ЦБ.

По данным регулятора на 17 июля, годовой темп прироста потребительских цен увеличился до 3,6% после 2,5% в мае и 3,3% в июне. Причем, инфляционное давление растет по все более широкому кругу товаров и услуг. Это во многом является отражением того, что устойчивый рост внутреннего спроса превышает возможности расширения производства во многих отраслях, в том числе вследствие ограниченности свободных трудовых ресурсов. Также ускоряется перенос в цены произошедшего с начала 2023 года ослабления рубля. При этом на среднесрочном горизонте проинфляционные риски существенно усилились, отметили в ЦБ.

«Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», — заявили в ЦБ.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 15 сентября 2023 года.

