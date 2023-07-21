Денежная база за неделю выросла на 178,4 млрд рублей

Объем денежной базы в узком определении в России на 14 июля составил 18 трлн 360,7 млрд рублей. За неделю показатель увеличился на 0,98%, или на 178,4 млрд рублей, следует из материалов, опубликованных на сайте Банка России.

Статья по теме: Экономический рост берут в клещи По состоянию на 7 июля объем денежной базы в узком определении был равен 18 трлн 182,3 млрд рублей, месяц назад, 16 июня — 17 трлн 902,4 млрд рублей. Согласно ежемесячным данным регулятора, объем наличных денег в обращении на 1 июля составил 17 трлн 797,4 млрд рублей, обязательных резервов кредитных организаций в Банке России — 200,5 млрд рублей. Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций.

