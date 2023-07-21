Депутаты «расширили» призывной возраст срочной службы с 18 до 30 лет

«Срочников» в российские Вооруженные Силы будут призывать с 18 до 30 лет. О подобной поправке ко второму, основному, чтению готовящегося законопроекта, которую подготовил Комитет Госдумы по обороне, заявил его глава Андрей Картаполов.

«Главная поправка, что верхний предел призывного возраста — это 30 лет, а нижний предел решено оставить 18 лет, потому что очень много ребят хотят пойти и служить именно в 18 лет. Такая возможность им сейчас предоставляется», — приводит слова Картаполова думская пресс-служба.

По словам парламентария, указанные изменения в законах «О воинской обязанности и военной службе» и «Об альтернативной гражданской службе» не коснутся новобранцев, которые будут призываться нынешней осенью. «Предлагается вступление в силу с 1 января 2024 года. То есть на осенний призыв 2023 года эти все правила не распространяются. И те, кому в 2023 году, хоть 31 декабря, исполнится 27 лет, они под действие нового закона с 1 января 2024 года не попадают», — уточнил глава думского комитета.

В первом чтении призывать срочников предлагалось не с 18, а с 19 лет, а с 2026 года – уже с 21 года. Тогда схема постепеного увеличения призывного возраста выглядела бы так: от 19 до 30 лет — в период с 1 января по 31 декабря 2024 года; от 20 до 30 лет — в период с 1 января по 31 декабря 2025 года; от 21 года до 30 лет — в период с 1 января 2026 года.

Инициаторы законопроекта при его внесении аргументировали это тем, что к 21 году молодые люди уже становятся более зрелыми, могут получить образование и специальность и будут готовы к военной службе.

Тем более, что, по данным самих парламентариев, ежегодно около 675 тысяч граждан получают отсрочку от призыва на военную службу в связи с получением образования, в том числе более 35 тыс. человек по программам общего образования и почти 390 тыс. человек по среднему профессиональному образованию.

Да и обучать новой специальности многих из призванных в армию уже не пришлось бы.

Фактически инициатором увеличения призывного возраста в декабре 2022 г. выступил министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства, тогда же он предлагал увеличить численность военнослужащих до 1,5 млн человек.

