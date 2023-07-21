Эрдоган заявил, что рассчитывает на скорые переговоры с Путиным

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что рассчитывает на скорые переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которых собирается обсудить «зерновую сделку».

По его словам, Анкара поддерживает отношения с Москвой. В частности, он отметил, что глава МИД Хайан Фидан, а также руководитель Национальной разведывательной организации (MIT) Ибрагим Калын, продолжают свои переговоры с российскими коллегами, передаёт РИА Новости.

«Вместе с переговорами мы надеемся в самое ближайшее время довести вопрос по «зерновой сделке» до определённой точки с господином Путиным», – сказал Эрдоган журналистам в самолёте по возвращении из турне по странам Персидского залива.

Он при этом выразил надежду, подробно обсудив с Путиным данную темы, они сумеют обеспечить продолжение этого гуманитарного движения.

«Мы знаем, что у него есть определённые ожидания и от западных стран», – резюмировал президент Турции.

Как писал «Эксперт», ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналист, появились ли контакты с Эрдоганом в графике Путина после выхода России из «зерновой сделки» и других событий, заявил, что «пока не появились».

