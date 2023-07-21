Минобороны сообщило оперативную информацию о ходе СВО

Министерство обороны РФ на брифинге 21 июля сообщило оперативную информацию о ходе специальной военной информации.

Согласно данным, которые сообщил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, минувшей ночью ВС РФ нанесли очередной удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по объектам, где готовились террористические акты против РФ с применением ударных БПЛА. Цель удара достигнута, все назначенные объекты противника поражены.

На Донецком направлении в результате активных действий подразделений «Южной» группировки ВС РФ, ударов авиации и огня артиллерии отражены 9 атак ВСУ в районах населённых пунктов Золотаревка (ЛНР), Майорск, Веселое, Марьинка, Водяное и севернее Клещеевки (ДНР). Оперативно-тактической и армейской авиацией ВС РФ поражена живая сила и техника ВСУ в районах населённых пунктов Новомихайловка, Дылеевка, Белая Гора и Александро-Шультино (ДНР). В районах населённых пунктов Разлив и Выемка (ДНР) уничтожены 2 склада боеприпасов 38-й бригады морской пехоты ВСУ и 118-й бригады территориальной обороны. Уничтожено до 185 боевиков, 4 автомобиля, 3 боевые бронированные машины и 2 гаубицы (Д-20, Д-30).

На Южно-Донецком направлении ударами авиации и огнём артиллерии группировки ВС РФ «Восток» поражена живая сила и техника ВСУ в районах населённых пунктов Макаровка (ДНР) и Левадное (Запорожская область). В районе населённого пункта Приютное (Запорожская область) уничтожена ДРГ противника.

На Запорожском направлении действиями подразделений и огнём артиллерии ВС РФ отражена атака ВСУ в районе населённого пункта Малая Токмачка (Запорожская область). Уничтожены 2 склада боеприпасов 23-й механизированной бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах населённых пунктов Ровнополье и Успеновка (Запорожская область). Потери ВСУ на двух направлениях составили более 175 боевиков 3 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, 2 гаубицы Д-20 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

На Красно-Лиманском направлении слаженными действиями подразделений, ударами авиации, огнём артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки ВС РФ «Центр» отражены 3 атаки ВСУ в направлении населённых пунктов Червоная Диброва, Ковалевка и Кармазиновка (ЛНР). Нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Невское, Макеевка, Новоегоровка, Райгородка (ЛНР), Ямполовка и Терны (ДНР). В районе населённого пункта Торское (ДНР) пресечена деятельность ДРГ. Потери ВСУ составили более 100 боевиков, 7 пикапов, 4 боевые бронированные машины, 2 гаубицы (Д-20, Д-30) и танк.

На Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии «Западной» группировки ВС РФ нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Стельмаховка (ЛНР), Фиголевка, Калиново, Загоруйковка, Тимковка и Красное Первое (Харьковская область). В районе населённого пункта Новоселовское (ЛНР) пресечена деятельность ДРГ. В районе населённого пункта Волчанск (Харьковская область) уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ. Уничтожено до 30 боевиков, 3 автомобиля, 2 боевые бронированные машины, 2 гаубицы («Мста-Б», Д-20), 2 орудия Д-30 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВС РФ уничтожили до 35 боевиков, 4 автомобиля и радиолокационную станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36. В районе населенного пункта Велетенское (Херсонская область) ликвидирован склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ нанесено поражение 102-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 123 районах. В районе населённого пункта Ровнополье (Запорожская область) ликвидирован склад топлива 36-й бригады морской пехоты ВСУ. В районе населённого пункта Новомихайловка (ДНР) поражён пункт управления 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Российские системы ПВО перехватили 16 снарядов РСЗО HIMARS, а также уничтожили 14 БРЛА в районах населённых пунктов Золотаревка, Краснореченское, Шипиловка, Сватово (ЛНР), Артёмовск, Бахмутское, Мариуполь, Ключевое (ДНР), Гусарка, Чапаевка, Романовское и Малые Щербаки (Запорожская область)

Всего с начала СВО российские силы уничтожили 456 самолётов, 243 вертолёта, 5 154 БПЛА, 426 ЗРК, 10 789 танков и других боевых бронированных машин, 1 139 боевых машин РСЗО, 5547 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 11787 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.

Как ранее писал «Эксперт», по данным начальника пресс-центра группировки «Юг» Вадима Астафьева, подразделения ВС РФ успешно отразили 7 атак ВСУ на Лисичанском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Экипажами вертолётов российской армейской авиации уничтожены 2 боевые бронированные машины ВСУ в районе Курдюмовки и Клещеевки.

