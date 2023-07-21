Момент истины: правительство сегодня должно озвучить меры по стабилизации биржевых цен на бензин

Вице-премьер правительства Александр Новак заявил, что к сегодняшнему дню поручил проработать ряд предложений по стабилизации цен на топливо в связи с ростом биржевых цен. Об этом сообщает ТАСС, приводя слова зампреда кабинета министров, в среду проводившего совещание по ситуации на топливном рынке. Новак сообщил, что речь в данном случае идет только о бензине, и только об оптовых ценах.

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«У нас есть предложения. Я совещание в среду проводил, поручил до пятницы проработать кое-какие вопросы. Будут конкретные предложения, мы их озвучим. По дизелю у нас особых проблем нет — и с объемами, и с ценами. Год к году даже на биржах 5-7%. На АЗС, и по дизелю, и по бензину у нас рост цен идет на уровне инфляции, для конечного потребителя цены держатся. Мы в основном сейчас работаем именно по бирже, чтобы там ситуация стабилизировалась», — приводит информагентство слова вице-премьера.

При этом Новак исключил введение заградительных пошлин из числа возможных обсуждаемых мер, в отличие от квотирования. «Нет, не рассматриваем возвращение к практике введения заградительных пошлин на топливо, это системная вещь, мы от нее уходили. Квотирование же экспорта бензина в принципе рассматривается, но есть и другие предложения, надо взвесить все "за" и "против"», — заявил он.

Рост цен на рынке на неделе бил рекорды. Так, «92»-й бензин в европейской части России достиг на торгах 21 июля цены в 64 995 рубля за тонну, а «92»-й — 69 791 рубля за тонну. Такие данные приводит Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа.