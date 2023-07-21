На Байкале задумались о создании бренда «Экологическое сердце Сибири»

Идею формирования единого бренда в Прибайкалье для привлечения отдыхающих и инвесторов обсудили на конференции «Современнее тренды и вызовы в туристическом секторе Прибайкалья», прошедшей в пятницу, 21 июля. По мнению экспертов, фундаментом для эко-бренда может стать устойчивая туристическая инфраструктура, в основе которой будет отказ от пластиковой продукции. Об этом сообщила пресс-служба ассоциации «Байкал без пластика», куда входят представителями бизнеса, НКО и государственных учреждений.

«В рамках устойчивого развития туристического сектора Прибайкальского региона не существовало четкого объединяющего фактора. Формирование единого эко-бренда позволит бизнесу, государственным структурам и НКО сфокусироваться на единой цели. Направление общих усилий в одну сторону поможет Прибайкалью стать примером экологического развития для всей страны», - приводит пресс-служба слова руководителя волонтерских проектов «Байкал.Центр» Андрея Бородина.

Участники конференции считают важным отказ от одноразовой пластиковой продукции и переход на альтернативные варианты из бумаги и древесины. В обсуждении участвовали топ-менеджеры компаний Эн+, СБЕР, Байкал.Центр, РТ-НЭО, УК «Группа отелей Легенда», основатели туристических и маркетинговых агентств «Miksan Adventures», «Сфера Байкала» и «Геобренд», представители агентства по туризму Иркутской области и ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

По мнению директора по устойчивому развитию Эн+ Антона Бутманова, движение в сторону отказа от пластиковой продукции станет основой для формирования экологического мышления. «Это открывает новые возможности для бизнеса в общем, и для индустрии отдыха, в частности. Идеи по экологическому развитию Байкальского региона, предложенные сегодня, будут взяты в работу ассоциацией «Байкал без пластика» для дальнейшего воплощения их в жизнь», - сказал он.

Помимо того, в рамках сессий спикеры рассмотрели международные тренды, культурные и инфраструктурные стороны становления ответственного туризма, вопросы внедрения «зеленых инициатив» на Байкале и дальнейшие шаги по развитию инфраструктуры региона.