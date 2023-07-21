На пути украинского зернового экспорта встала не только Россия, но и природа

Экспорт украинского зерна затрудняется не только выходом России из зерновой сделки, отмечают аналитики издания Bloomberg, дополнительную проблему создают погодныме условия — аномальная жарой, царящая сейчас в Европе.

Статья по теме: Польша и Словакия выступают за продление запрета поставок зерна с Украины

Как указывает агентство, погодные условия привели к обмелению реки Дунай, которая используется Украиной в качестве альтернативного экспортного маршрута. Как говорится в сообщении, вследствие падения в нынешнем году среднего уровня воды в Дунае на 40%, экспортеры не имеют возможности полностью загружать крупные танкеры, и вынуждены отправлять их недозагруженными или использовать для перевозок более мелкие суда.

Автомобильные и железнодорожные маршруты хоть и не зависят настолько от погодных условий, но транспортировать зерно по ним в значительных объемах затруднительно, комментирует ситуацию Bloomberg. По оценке его аналитиков, прекращение морского зернового траффика сократит экспортный потенциал Украины практически в два раза —- с 7-8 млн тонн в месяц до 4 млн тонн ежемесячно.

Напомним, 17 июля Россия вышла из черноморского соглашения, заключенного между ней, ООН, Турцией и Украиной, так называемой зерновой сделки. Причиной такого шага президент Путин назвал игнорирование российских условий.