На Западе признали, что Украина упустила возможности для успехов в контрнаступлении

Контрнаступление ВСУ протекает крайне вяло, а возможность положительного для Украины исхода фактически упущена.

Об этом в интервью американскому телеканалу CNBC заявил военный эксперт и бывший директор Королевского института оборонных исследований Майкл Кларк. В частности, он напомнил, что что контрнаступление должно было состоять из двух фаз.

«Задача первой – выявить слабые стороны России, а второй – непосредственное мощное продвижение вперед, – рассказал специалист. – Но они застряли на первом этапе, который затянулся дольше, чем планировали власти Украины».

По его мнению, если первый этап контрнаступления продлится ещё дольше, то у ВСУ совсем не останется времени до наступления плохих погодных условий.

В свою очередь другой западный военный специалист Конрад Музыка отметил, что ВС РФ основательно укрепили свои позиции посредством противотанковых заграждений, минных полей, окопов, артиллерии, вертолётов и дронов. Всё это, по его мнению, создаёт непреодолимые препятствия для Украины.

«Масштаб трудностей, с которыми сталкивается ВСУ, стал понятен, когда успех небольшого продвижения на южном фронте начал исчезать. Украинцы заявляют, что они продвинулись вперёд на 500 метров. На самом деле мы наблюдаем ожесточенную борьбу на подконтрольной Киеву территории», – заявил военный специалист.

Как ранее писал «Эксперт», старший научный сотрудник лондонского Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гади, назвал главную причину провального контрнаступления ВСУ.

По его мнению, украинская армия несёт большие потери, так как подразделения не владеют навыками общевойсковых операций. Именно поэтому, убеждён он, у ВСУ уже так долго нет успехов на фронте

