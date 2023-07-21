Набиуллина назвала основную причину ослабления рубля

Основным фактором ослабления курса рубля в июне — июле являются последствия снижающегося уже несколько месяцев экспорта при возросшем импорте, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина по итогам заседания Совета директоров. Также, по ее словам, на курс национальной валюты оказали влияние изменившиеся потоки по финансовому счету.

Статья по теме: Кроме фундаментальных факторов на курс рубля влияют и эмоциональные

«Основной фактор движения курса в июне — июле — это последствия происходившего в последние несколько месяцев снижения экспорта при одновременно выросшем импорте. Обычно ослабление курса приводит к сокращению спроса на импорт, но пока этого не произошло. Для этого есть две причины. Первая — лаги по контрактам. Тот импорт, который приходит в страну сейчас, покупался по курсу на день заключения договора поставки некоторое время назад. Вторая и главная причина — это то, что при расширении внутреннего спроса растет и спрос на импорт», — заявила Набиуллина на пресс-конференции.

Она подчеркнула, что ослабление курса рубля является как раз еще одним подтверждением заметного роста внутреннего спроса. Кроме того, на курс, по ее словам, оказывали влияние потоки по финансовому счету, хотя они и не были определяющими.

«В прошлом году курс бóльшую часть года укреплялся, при том что переводы средств физлиц на зарубежные счета были существенными. В первой половине этого года переводы сократились примерно вдвое по сравнению со второй половиной прошлого. И в этом году их объемы практически не меняются от месяца к месяцу. Остальные слагаемые финансового счета также преимущественно уменьшились по сравнению со вторым полугодием прошлого года. Это касается и операций в связи с решениями Правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями, которые в мае — июне были минимальными. Поэтому в целом фактор движения капитала сейчас не был определяющим для динамики курса. Главное — это динамика экспорта и импорта», — подчеркнула она.

Глава ЦБ также отметила, что перенос ослабления курса рубля в цены уже начался, этот процесс обычно растянут во времени и занимает около года, а «основная его часть — в течение полугода». Однако ослабление рубля, по ее словам, не является ключевым фактором для роста цен. Большее влияние на этот процесс оказывает превышение спроса над возможностями расширения предложения, добавила Набиуллина.

