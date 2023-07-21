Немецкий химпром летит под откос

Ассоциация химической промышленности ФРГ VCI считает, что обстановка в немецком химпроме, одном из флагманов первой экономики Европы, хуже, чем ее экономисты прогнозировали в последнем прогнозе, пишет Reuters.

Президент VCI Маркус Стейлеман, который также возглавляет компанию Covestro, перечислил главные, по его мнению, проблемы немецкого химпрома. Это высокие цены на энергоносители и электроэнергию, стареющая инфраструктура, нехватка квалифицированных работников, и медленная цифровизация, и мощная бюрократия. Все это, а также немало других проблем, «отнимают у наших промышленников уверенность», объясняет он.

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Ассоциация, объединяющая ок. 1900 химических предприятий и компаний, считает, что по итогам 2023 года производство сектора, включая фармацевтическую отрасль, снизится на 8%. В предыдущем прогнозе, напомним, немецкому химпрому предсказывали спад на 5%.

Продажи в третьем в немецкой экономике сектора, по новому прогнозу, снизятся в этом году на 14%, что является двукратным превышением прошлого прогноза.

В первой половине года спад производства химической отрасли, включая фармацевтику, составил 10,5%, а продаж – 11,5%. При этом цены производителей выросли на 5%.

К слову, в последние пару месяцев прогнозы в большинстве случаев в худшую сторону изменили десятки химических компаний, включая лидера отрасли – BASF.

Химпром особенно зависим от цен на энергоносители и энергию. В случае с Германией эта аксиома усиливается еще и очень высокой зависимостью от энергоносителей всей немецкой промышленности, «поднявшейся» в последние пару-тройку десятилетий на дешевых нефти и газе России. Спрос падает, обвалилось количество новых заказов резко выросло.

Медленное и неубедительное восстановление китайской экономики, на долю которой приходится более 40% всего спроса на химических рынках, а также усиливающаяся конкуренция со стороны китайских конкурентов, усиливают давление на вторую экономику планеты.

VCI предупредила на этой неделе, что европейский химпром ждет «идеальный шторм» со спадом производства в размере 8%.

На фоне растущих проблем немецкий химпром переводит свое производство в США и Китай, где за счет более дешевой энергии может сохранить свою конкурентноспособность.

Кстати, химическая промышленность Германии считается своего рода лакмусовой бумажкой все европейской экономии, потому что его продукция применяется в очень широком круге секторов от автопрома и строительства до сельхозпродукции и продукции, скажем, текстильной промышленности.