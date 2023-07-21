Европейские склады ломятся от китайских солнечных панелей

На складах в Европе сейчас находится солнечных панелей, сделанных в Китае, их крупнейшем производителе, мощностью приблизительно 40 ГВт постоянного тока. Для того, чтобы понять, как это много, достаточно сказать, что на всем континенте в 2022 году было установлено приблизительно столько же солнечных панелей. Стоят пылящиеся на полках и стеллажах панели порядка 7 млрд евро, пишет Oil Price. Они могут обеспечивать электроэнергией 20 млн домов в год.

В этом году складские запасы китайских солнечных панелей в Старом Свете еще больше вырастут. Rystad Energy прогнозирует, что к концу 2023 года склады будут завалены панелями мощностью уже в 100 ГВт.

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Расходы европейцев на солнечные панели за последние пять лет выросли почти в четыре раза: с 5,5 млрд евро в 2018 году до более чем 20 млрд в прошлом году. При этом подавляющее большинство купленных панелей произведено в КНР. По затратам на Китай пришлись 18,5 млрд из 20 млрд евро или 91%.

Цены на солнечные панели в 2021-22 годах резко выросли из-за дефицита и, следовательно, высокой стоимости их основного материала – поликристаллического кремния, а также стремительного роста спроса на солнечные панели. Китай доминирует в производстве как поликристаллического кремния, так и солнечных панелей. Являясь монополистом, он, естественно, может снижать себестоимость своей продукции, которая зачастую на треть дешевле европейских панелей, и еще сильнее теснить конкурентов.

Казалось бы такие громадные запасы солнечных панелей в Европе должны заставить европейцев снизить закупки. Однако в первые месяцы 2023 года импорт китайских солнечных панелей в Европу не снижался, а стремительно рос: в январе на вырос на 17% в годовом выражении, в феврале – на 22%, в марте – на 51%, в апреле – на 16% и в мае – на 6%. При сохранении таких темпов 2023 год станет рекордным как по объему импорта, так и по наполненности складов. Годовой импорт может вырасти до 120 ГВт при установочной мощности континента вдвое ниже – 63 ГВт.

Европейцы с таким остервенением покупают солнечные панели в Китае для ускорения зеленого перехода, т.е. замены ископаемых видов топлива возобновляемыми источниками энергии, одним из которых и является энергия солнца. Европе сейчас нужно для выполнения задач и программ по зеленому переходу солнечных панелей на 30 ГВт. Конечно, Брюссель стремится развивать производство собственных панелей. Еврокомиссия поставила задачу довести долю произведенных на континенте солнечных панелей среди установленных к 2030 году до 40%. Задача огромная и трудновыполнимая. Несмотря на заявляемое желание наращивать собственное производство солнечных панелей импорт китайских панелей в 2021-22 гг. вырос на 112% почти до 87 ГВт.

Главными импортерами панелей из КНР являются Нидерланды, Испания, Польша, Германия, Франция, Греция, Италия и Великобритания. Несомненный лидер – Нидерланды, которые купили в прошлом году китайских панелей почти на 45 ГВт. Это, между прочим, более чем в 10 раз превосходит объем устанавливаемых в королевстве солнечных панелей. Испания, Германия и Франция тоже покупают у Пекина больше панелей, чем устанавливают.