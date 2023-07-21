«Первыми всегда бегут крысы»: Дерипаска оценил снятие санкций с Тинькова

Олег Дерипаска прокомментировал известие об исключении Олега Тинькова из британских санкционных списков. В своем Telegram-канале он разместил стихотворение Александра Кушнера «Времена не выбирают», немного переиначил вторую строку и подчеркнул, что «с корабля первыми всегда бегут крысы».

Статья по теме: Владимир Потанин рассказал подробности сделки по покупке «Росбанка» и «Тинькофф банка»

«Времена не выбирают, / В них живут и умирают. / Большей пошлости на свете / Нет, чем клянчить и пенять. / Будто можно те на эти, / Как на рынке, поменять», — говорится в стихотворении Кушнера 1978 года.

Дерипаска изменил известные строчки: «Времена не выбирают, / В них живут и жизнь меняют», напомнив еще об одном поверье, что с корабля первыми всегда бегут крысы.

«Среди оставшихся тоже, конечно, есть разные гаденыши и немало. Но процесс перемен запущен, хоть и заплачена за это будет такая страшная цена…», — резюмировал бизнесмен.

Накануне стало известно, что Великобритания сняла санкции с Олега Тинькова, который в конце 2022 года заявил об отказе от российского гражданства.

