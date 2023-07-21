Путин предупредил Киев о последствиях дальнейших агрессивных действий

Владимир Путин на прошедшем сегодня заседании Совета сезопасности заявил о разочаровании на Западе итогами наступления ВСУ и тщетности их попыток прорвать фронт. По словам российского лидера, западные страны уже не в силах восполнять потери украинской армии в вооружениях.

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«Не помогают ни колоссальные ресурсы, которые были "вкачаны " в киевский режим, ни поставки западного оружия — танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч иностранных наемников и советников, которые самым активным образом использованы в попытках прорвать наш фронт. Имеющиеся производственные мощности на Западе не позволяют быстро восполнить расход резервов техники и боеприпасов. Нужны дополнительные, причем большие, ресурсы и время», — заявил президент, указав, что результатов киевского наступления «во всяком случае пока — нет».

Владимир Путин также сказал, что США стремятся затянуть конфликт на Украине, ослабляя при этом позиции Европы. «И европейцы, да и представители европейских элит видят, что так называемая поддержка Украины — это обслуживание чужих, далеко не европейских интересов: интересов заокеанского глобального гегемона, которому выгодно ослабление Европы. Выгодно ему и бесконечное затягивание украинского конфликта», — отметил Путин, выразив мнение, что нынешние правящие элиты США действуют исходя именно из этой логики.

Президент коснулся и амбиций Польши, чье руководство пытается использовать текущий кризис в своих интересах. «Что касается польских лидеров, то, вероятно, они рассчитывают под "натовским зонтиком " сформировать некую коалицию и впрямую вмешаться в конфликт на Украине, чтобы затем "оторвать" себе кусок пожирнее, вернуть себе, как они считают, свои исторические территории — сегодняшнюю Западную Украину», — заявил Путин, поручив главе СКР Нарышкину отслеживать планы Варшавы.

Глава государства предупредил любого потенциального агрессора о последствиях возможной агрессии против Минска. «Что касается Белоруссии, то это часть Союзного государства. И развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против Российской Федерации. На это мы будем отвечать всеми имеющимися у нас средствами», — проинформировал он участников заседания Совбеза.

Говоря о ситуации на самой Украине, Путин сообщил, что украинская армия понесла в ходе боев колоссальные потери. При этом, настроения на Украине простых людей меняются. «В результате самоубийственный атак формирования ВСУ понесли громадные потери. Это десятки тысяч, именно десятки тысяч человек. [...] У людей на Украине все чаще возникает вопрос, законный вопрос:"Ради чего, ради чьих корыстных целей гибнут их родные и близкие"? Постепенно, медленно, но приходит отрезвление. Мы видим, что и в Европе общественное мнение меняется», — сказал глава государства.

Отмечая позицию киевского режима, президент посетовал на его наплевательское отношение к собственному народу. «Сегодня мы видим, что режим в Киеве готов пойти на все, чтобы спасти свою продажную шкуру и продлить свое существование. Им наплевать на народ Украины, на ее суверенитет и национальные интересы. Они будут торговать всем - и людьми, и землей», — заявил Путин, назвав киевскую клику предателями, готовыми открыть ворота для зарубежных хозяев и в очередной раз продать Украину.