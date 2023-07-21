Путин предупредил Украину о последствиях развязывания агрессии против Белоруссии

Президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Совбеза РФ, предупредил Украину о последствиях развязывания агрессии против Белоруссии.

По словам главы государства, развязывание Киевом агрессии против Минска будет означать агрессию против Москвы, передаёт РИА Новости.

«Что касается Белоруссии, то это часть Союзного государства, – подчеркнул Путин. – И развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против Российской Федерации. На это мы будем отвечать всеми имеющимися у нас средствами».

Как ранее писал «Эксперт», руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков на ежедневном брифинге с журналистами рассказал, что Россия и Белоруссия работают над концепцией безопасности Союзного государства.

Комментируя переброску ВС Польши к белорусской границе, представитель Кремля подчеркнул, что агрессивность Варшавы является поводом повышенного внимания к обеспечению безопасности Москвы и Минска.

