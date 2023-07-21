Российский Минфин откроет в 2024 году ювелирный маркетплейс

Министерство финансов России обьявило о запуске в 2024 году ювелирного маркетплейса, разрабатываемого совместно финансовыми ведомствами РФ, Белоруссии и Евразийским банком развития (ЕАБР). Такой информацией поделились с РИА Новости в пресс-службе ведомства. Согласно сообщению, маркетплейс будет запущен после пилотного периода, который реализуется с января 2023 года по март 2024 года.

Цифровая площадка будет запущена в 2024 году и будет представлять собой отраслевой специализированный маркетплейс, где покупатель сможет найти нужный ему товар, не переходя на сайт магазина, сравнить цены и сделать выбор понравившегося ему изделия и, самое главное, в короткие сроки и гарантированно получить свой товар. В свою очередь, для производителей такой маркетплейс станет возможностью реализовать свой товар без существенных вложений. «Проект имеет высокую степень сложности, поэтому и требуется сначала пилотная часть», — говорится в сообщении.

В Минфине добавили, что после окончания пилотной части проект нарастит мощности, последует этап промышленной эксплуатации маркетплейса, взаимодействия с международным бизнесом.

Уточняется, что в течение нынешнего и будущего года модель будет протестирована, будут улучшены отраслевые процессы и технические решения маркетплейса для цифровой торговли. Среди потенциальных партнеров в министерстве называют Китай, ОАЭ, Таиланд, Вьетнам и другие страны.

«Маркетплейс связан с цифровой трансформацией отрасли, упрощением внутренних процедур и созданием новых возможностей для ювелиров. [...] С 2020 года в России созданы условия для дистанционной торговли ювелирными изделиями. То есть нормативно закреплена возможность дистанционной продажи ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней», — отметили в Минфине.

Ранее Минфин заявлял о работе в сфере создания ювелирного маркетплейса при участии в этом проекте также Минфина Белоруссии, Фонда цифровых инициатив ЕАБР, Евразийского ювелирного экспортного бюро и представителей ювелирной отрасли.