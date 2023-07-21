Российские подразделения отразили 7 атак ВСУ на Донецком фронте

Семь атак ВСУ за сутки отразили подразделения ВС РФ на Лисичанском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Об этом официально сообщает Министерство обороны РФ.

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«Подразделения "Южной" группировки войск успешно отразили семь атак ВСУ на лисичанском, авдеевском и марьинском направлениях. Экипажами вертолетов армейской авиации уничтожены две боевые бронированные машины противника в районе Курдюмовки и Клещеевки», – заявил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Он также сообщил, что расчеты реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» нанесли ракетный удар по складу ГСМ 77 отдельной аэромобильной бригады ВСУ в районе Дружковки.

Напомним, российские войска активной обороной сдерживают наступление ВСУ с начала июня. Как заявил недавно министр обороны Сергей Шойгу, противник за прошедшее время не смог добиться успехов ни на одном из направлений.

