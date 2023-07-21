Рубль, который нельзя украсть, станет доступен в августе

На уходящей неделе Владимир Путин подписал закон о внедрении в России цифрового рубля, принятый Госдумой 11 июля, а в пятницу, 21 июля, ведущие финансисты страны в формате круглого стола РИА «Новости» рассказали о том, где можно взять новый вид валюты, и что с ней делать.

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Первые счастливые обладатели цифровых рублей появятся уже 1 августа. Ранее сообщалось, что цифровой рубль начал хождение по России с 1 апреля 2023 года, но тогда речь шла о только о тестировании новой формы национальной валюты банками, которые участвуют в пилотном проекте. Теперь в пилотный проект включаются граждане.

Надежды и страхи

«Мы подошли к такому историческому этапу, когда третья форма национальной валюты объективно востребована, а необходимые для нее технологические возможности созданы, — сказал участникам круглого стола автор закона о цифровом рубле, председатель комитета Госумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. — Цифровой рубль в августе появится в обороте. По ходу пилотного проекта мы будем набираться опыта применения цифрового рубля и расширять возможности.»

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Чуть раньше, чем в России, цифровая версия национальной валюты появилась в Китае. Сейчас цифровой юань составляет всего лишь один процент от оборота в Поднебесной. Но в нашей стране, скорее всего, процесс пойдет быстрее. К этому, по мнению Аксакова, подталкивают западные финансовые ограничения, вводимые против России.

«Мы очень рассчитываем, что цифровой рубль достаточно быстро станет применяться в международных расчетах, в том числе между гражданами, физическими лицами, с которых при операциях в такой форме не взимается никакой комиссии!, — сказал Аксаков.

Замдиректора департамента национальной платежной системы ЦБ Денис Поляков назвал главные, с его точки зрения, преимущества цифрового рубля для физлиц. Это — возможность управлять своим кошельком при помощи мобильного приложения любого банка, который подключится к созданной для этого платформе ЦБ (сейчас таких банков 13). И — моментальные, бесплатные для граждан денежные переводы, в том числе за границу. Намного меньше (ориентировочно — в 10 раз) платить за операции будет и бизнес.

«Главное опасение граждан России заключается в том, что цифровой рубль им будут навязывать, — сказал директор Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов РФ Владимир Назаров. — Этого не произойдет. Пользоваться валютой в такой форме будут только желающие, и на первом этапе — только для покупок и других небольших трат на личные нужды.»

Назаров выделяет такое преимущество цифрового рубля, как сохранность. Этот рубль хранится непосредственно в ЦБ, оттуда просто так ничего пропасть не может. А если клиент потерял носитель — карту или мобильное устройство — то это не страшно. Безнаказанно чужими деньгами злоумышленники не воспользуются. Путь каждого платежа цифровым рублем отслеживается, его адресат всегда известен. Можно не бояться и хакеров. Счет, на который они переведут «окрашенные» деньги, вычислят.

«Но мошенников все равно следует остерегаться, — уточняет Назаров. — Обнаружить нахождение ваших денег система поможет, но придется еще доказать, что вы их перечислили мошеннику не добровольно, а в результате давления или обмана. Поэтому цифровой рубль вовсе не освобождает Минфин от работы по повышению финансовой грамотности населения.»

По словам Дениса Полякова, люди старшего возраста опасаются, что пенсии начнут перечислять только в цифровых рублях.

«Все наоборот, никакие бюджетные платежи на первом этапе не будут осуществляться цифровыми рублями», — пояснил представитель ЦБ.

Надежность без процентов

О принципиальных особенностях цифрового рубля и его преимуществах всем уже известно. Главное из них — такие деньги невозможно безнаказанно украсть из цифрового кошелька клиента. Они «окрашены», все их перемещения отслеживаются, и если вы считаете, что средства с вашего счета ушли незаконно, то не составляет проблемы узнать, к кому они ушли. Другое преимущество в том, что любые операции с цифровым рублем можно проводить круглосуточно и независимо от графика работы банков, к тому же — без комиссии за транзакции для физических лиц.

Главный же недостаток пока заключается в том, что цифровые рубли нельзя положить на депозит. Точнее, положить-то их можно, но тогда они перестанут быть цифровыми, утратив свои особые свойства в обмен на банковские проценты.

Как объяснил корреспонденту «Эксперта» председатель комитета Госудумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, особенность цифрового рубля в том, что он «лежит» на платформе Банка России. Любому пользователю достаточно открыть свой кошелек в ЦБ и перевести туда любую сумму, и эти рубли автоматически становятся цифровыми. Из этого кошелька их можно тратить по своему усмотрению. Но когда деньги перекладываются с платформы ЦБ на платформу любого другого банка, они вновь перестают быть цифровыми.

Где взять и на что потратить

Заметим, что с 1 августа открыть свой кошелек в ЦБ может не любой пользователь, а только клиенты банков, участвующих в пилотном проекте по цифровому рублю. Таких банков 13. Они предоставляют сервис для открытия кошелька в ЦБ через свои мобильные приложения. Любопытно, что самим коммерческим банкам быть таким посредником при раздаче цифровых рублей пока не особенно выгодно: получается, что их вкладчик при их же помощи выводит деньги из их банка в ЦБ. Вероятно, мегарегулятор за такую любезность предоставляет банкам некие преференции, впрочем, об этом не сообщается — по крайней мере, пока.

Предполагается, что в перспективе будет внедрена многоуровневая система обслуживания цифрового рубля, при которой, уходя с платформы ЦБ в коммерческие банки, деньги не потеряют «окраса». Тогда весь безнал эволюционным путем превратится в лишенные любых ограничений цифровые рубли, ради чего все и задумывалось.

Как рассказала президенту России на совещании с правительством 19 июля глава ЦБ Эльвира Набиуллина, тестирование цифровой валюты начнется с базовых операций.

«Речь идет об открытии кошелька, переводе средств со своего счета в этот кошелек. Первое время пополнять его можно будет не более, чем на 300 тысяч рублей за один перевод. Средства кошелька можно будет использовать только для покупки товаров и оплаты услуг», — уточняет слова начальницы Денис Поляков.

С 2024 года, как пообещала Набиуллина, число функций цифрового рубля будет постепенно расширяться. Станут доступны такие операции, как, например, платежи в одно касание с технологией NFC, переводы между юридическими лицами, использования смарт-контрактов с цифровыми рублями. А уже в 2025 году, когда, по словам Набиуллиной ЦБ убедится, что все гладко работает, использование цифрового рубля станет полномасштабным. Предполагается, что к тому времени все коммерческие банки предложат клиентам услуги с использованием цифрового рубля.

Пока же банки не будут предлагать клиентам таких услуг вовсе, а лишь откликнутся на пожелание тех, кто захочет стать первым в освоении новой валютной формы. Вот что сказал «Эксперту» о планах по пилотному применению цифрового рубля председатель правления Ингосстрах Банка Станислав Даныш:

«Участники пилотной группы, в которую с первых дней ее существования входит Ингосстрах Банк, в августе запускают тестирование цифровой валюты уже на реальных клиентах. Мы это сделаем в середине месяца. В силу масштабности и важности проекта, пилотирование будет проводиться точечно, на ограниченном количестве (несколько десятков) сотрудников и контрагентов банка.»

Иначе говоря, если клиент захочет попробовать, что такое цифровой рубль, ему такую услугу предоставят, но в основном обкатывать новый продукт будут на добровольцах из своих корпоративных рядов.

«Что касается функционала, который будет доступен в рамках пилота, то речь идет о переводах цифрового рубля внутри списка банков-участников пилота (розничные и корпоративные клиенты), а также об оплате товаров и услуг компаний, которые участвуют в тестировании новой валюты — например, покупка клиентами банка страховых полисов Ингосстраха», — объяснил Даныш.

Как уточнили участники круглого стола, в связи с появлением цифрового рубля никакой эмиссии проводиться не будет: цифровой рубль — это уже существующий рубль, который просто положили в цифровой кошелек. По прогнозам, использование цифрового рубля на курс валют может повлиять лишь опосредованно и позитивно: удобство расчетов сделает российскую валюту востребованной, что может в некоторой степени ее укрепить.